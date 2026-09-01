Враг в роли инвестора: как в ЕС борются с опасными инвестициями и что должна сделать Украина

Кожен день війни збільшує потреби України у відбудові. Станом на початок року вони оцінювалися урядом та міжнародними партнерами у $588 млрд, а з урахуванням подальших російських ударів по українській інфраструктурі перевищили $600 млрд.

Оскільки шанси отримати компенсації від країни-агресора у найближчі роки лишаються примарними, ключовим джерелом надходження коштів на відновлення має стати іноземний капітал. Природно, Україна повинна докладати значних зусиль для залучення зовнішнього фінансування.

На цьому тлі заяви про те, що держава має створити механізм перевірки або ж скринінгу іноземних інвестицій, можуть звучати як божевілля — невже ми маємо перебирати інвестиціями у часи, коли вони так потрібні і їх бракуватиме навіть за найоптимістичнішого сценарію?

Звісно ж, капіталовкладеннями, спрямованими на відбудову України та отримання інвестиційного прибутку, не можна нехтувати.

Ризики мотивів інвестицій

Але що як метою інвестування буде щось зовсім інше?

Наприклад, придбання стратегічного підприємства з метою заволодіти критично важливими технологіями для їхнього використання на шкоду Україні. Або доведення підприємства до банкрутства з метою послабити позиції України на світових ринках?

Тож важливо зрозуміти мотивацію інвесторів на момент укладання угоди.

Власне, це і є основною метою скринінгу іноземних інвестицій — переконатися, що угода не створює загроз національній безпеці. Але при цьому вкрай важливо, аби процедура перевірки не створювала також суттєвих обтяжень для звичайних інвесторів.

У липні Україна відкрила переговорний кластер "Зовнішні відносини" в рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу, що передбачає гармонізацію національного законодавства з положеннями Регламенту ЄС 2019/452 про скринінг прямих іноземних інвестицій.

Досі ми не надто просунулися в гармонізації скринінгового законодавства з європейськими нормами.

Ще минулого року в парламенті зареєстрували два законопроєкти, що пропонують різні моделі скринінгу, але вже цьогоріч групою народних депутатів за участю незалежних експертів підготовлено і обговорено з міжнародними партнерами доопрацьований законопроєкт, який очікує на реєстрацію в парламенті. З урахуванням майбутнього розгляду комітетом, а згодом — у двох читаннях, розробки необхідних підзаконних актів, скринінг інвестицій відповідно до європейської правової рамки запрацює не раніше початку 2028 року.

ЄС зміцнює законодавство

Також на початку 2028-го набудуть чинності зміни до згаданого вище європейського регламенту.

І якщо зараз країни ЄС відносно самостійні у визначенні потреби у скринінгу інвестицій, то оновлені правила передбачатимуть глибшу гармонізацію відповідних національних законів та глибшу координацію між державами-членами ЄС.

Зокрема, вони будуть зобов’язані проводити перевірку інвестицій в оборонний сектор, у виробництво товарів подвійного призначення та у критичні технології, як-от штучний інтелект, квантові технології та напівпровідники; у видобувну галузь, у підприємства в аерокосмічній, енергетичній, транспортній галузях та у сфері цифрової інфраструктури; у суб’єкти фінансової системи та у виборчу інфраструктуру.

Переглянуті правила розширюють сферу застосування їх за межі прямих іноземних інвестицій, включаючи інвестиції всередині ЄС з боку компаній, які в кінцевому рахунку належать інвесторам з-за меж Євросоюзу, та уніфікують параметри перевірки в межах ЄС.

Зміни передбачають і розширення переліку факторів ризику.

Під час оцінки враховуватимуть не лише галузь, а й кінцевих власників, афілійовані компанії, контроль з боку третіх країн, санкційні обмеження, прозорість структури власності, потенційні зобов’язання перед іноземними розвідувальними службами або ризик того, що інвестиція може бути використана для підтримки військового потенціалу третіх країн.

З огляду на це українська скринінгова рамка має бути націлена на гармонізацію вже з оновленою законодавчою рамкою ЄС навіть попри відсутність чітко визначеного механізму міжнародної координації з країнами-кандидатами. Це дозволить Україні не просто виконати формальну вимогу євроінтеграції, а одразу створити систему, сумісну з майбутніми правилами ЄС.

З огляду на старт нового політичного сезону важливо не відсунути на другий план рішення, які сприяють збереженню економічної безпеки та є необхідними складовими європейської інтеграції.

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