Германия в принудительном порядке направит несколько сотен военнослужащих в бригаду в Литве

Менее чем за год до постоянного развертывания немецкой боевой бригады в Литве министр обороны Борис Писториус решил, вопреки первоначальному плану, отправить несколько сотен солдат на восточный фланг НАТО в обязательном порядке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После того как министр дал зелёный свет этому шагу, его министерство объявило, что это необходимо для обеспечения численности "в середине трёхзначного диапазона"; источники в Бундесвере говорят о примерно 570 мужчинах и женщинах.

Несмотря на интенсивные усилия по набору персонала, немецкие вооруженные силы еще не нашли достаточного количества добровольцев для бригады, которая должна быть готова к боевым действиям к концу 2027 года. По данным министерства, хотя 80 процентов из примерно 5 000 должностей в бригаде уже заполнены, существуют некоторые "сферы дефицита", прежде всего ИТ-специалисты, специалисты по техническому обслуживанию танков и медики, которых теперь приходится направлять в Литву по приказу. Таких специалистов также не хватает в самих Вооруженных силах Германии.

В совместном приказе, изданном в понедельник, Писториус и его генеральный инспектор Карстен Брор еще раз подчеркнули важность этого развертывания. "С постоянным размещением 45-й танковой бригады в Литве мы приступили к выполнению миссии, не имеющей прецедента в истории Бундесвера", – говорится в приказе, который распространяется среди всех солдат. Таким образом Бундесвер гарантирует безопасность Литвы и демонстрирует себя как надежного партнера, что также служит для обеспечения "мира и свободы для народа Германии".

Изначально Писториус планировал укомплектовать бригаду в Литве исключительно добровольцами и начал масштабную программу набора. Однако на данный момент не набрано достаточного количества добровольцев, особенно среди рядового состава и для определенных специализированных подразделений.

Поэтому, как отметили Писториус и Бройер в своем приказе, необходимы "обязательные меры". Оба заверили, что к ним будут прибегать только "в случаях, когда это необходимо для оперативной готовности".

Писториус и Бройер обещают, что они "тщательно рассмотрят каждый отдельный случай, проведут переговоры с теми, кого это касается, учтут личные трудности и окажут наилучшую возможную поддержку соответствующим членам Бундесвера и их семьям".

Напомним, Германия развертывает бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после её вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Литва и Германия подписали соглашение, которое окончательно закрепляет все детали размещения немецкой бригады, в сентябре 2024 года.