Форум Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Ужгороді у вересні 2025 року за участі президента Європейської Ради Антоніу Кошти

Попри повномасштабну війну Росії проти України система багаторівневого врядування загалом продовжує працювати ефективно. Такий висновок містить нещодавній звіт Єврокомісії за 2026 рік. Водночас Брюссель констатує, що для просування до членства в ЄС реформа децентралізації має демонструвати відчутні практичні результати, спрямовані на посилення спроможності громад відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.

На жаль, децентралізація поступово стає показовим прикладом розриву між політичним декларуванням і практичним втіленням.

Загалом прогрес реформ у цій сфері залишається обмеженим насамперед через три невирішені питання державного устрою, а також через повільну розбудову регіональної політики за стандартами ЄС.

Автономія не має бути формальною

Перше – відсутність остаточно ухваленого розмежування повноважень між різними рівнями влади.

Хоча підготовча робота над принципами й критеріями розподілу компетенцій між державним і регіональними рівнями, а також секторальних повноважень між самими субнаціональними рівнями врядування просунулася вперед, відповідний закон досі не ухвалили. Зареєстрований ще в січні 2026 року урядовий законопроєкт пройшов у квітні перше читання – і на тому поки що все.

Водночас Єврокомісія наголошує, що цей закон має вибудувати систему багаторівневого врядування з розмежуванням повноважень саме між рівнями влади, а не між окремими органами, зберігаючи при цьому місцеву автономію.

Друге – недостатні законодавчі гарантії фінансової автономії громад. Нині 64% податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) зараховують до місцевих бюджетів – однак Єврокомісія вказує на потребу внести зміни до законодавства для створення надійного механізму гарантування фінансової автономії на місцях. Можливість громад самостійно визначати пріоритети розвитку передбачає й гарантоване право розпоряджатися ресурсами. Адже якщо фінансові рішення залежать від невизначених повноважень інших органів, автономія стає формальною.

Третя проблема – відсутність законодавчо визначених механізмів відновлення місцевого самоврядування після завершення воєнного стану, оскільки закон визначає лише строк припинення діяльності військових адміністрацій (ВА), але не встановлює порядку відновлення повноцінного самоврядування.

Це питання безпосередньо пов'язане з діяльністю військових адміністрацій.

Їхня кількість у громадах за звітний рік зросла. Саме співіснування ВА і місцевої влади в умовах воєнного стану створює сьогодні найбільш очевидні ризики для автономії громад.

Тимчасове управління без зрозумілого переходу

Інституційна невизначеність у діяльності військових адміністрацій має щонайменше три практичні наслідки.

По-перше, виникає ризик дублювання управлінських функцій і конфліктів між головами громад та керівниками військових адміністрацій. Коли закон не встановлює однозначно, хто і за які рішення відповідає, замість узгодженої роботи органів влади з'являється конкуренція повноважень.

По-друге, під загрозою опиняється фінансова автономія громад.

Без чіткого визначення меж компетенції військових адміністрацій зростає ризик надмірного втручання в місцеве бюджетування, що обмежує можливості громад самостійно визначати, на що спрямовувати ресурси та які потреби вважати пріоритетними. Показовий приклад – Чернігів, де у 2024 році між міською радою та військовою адміністрацією виник судовий спір щодо повноважень затверджувати міський бюджет та вносити до нього зміни.

По-третє, застерігає Єврокомісія, Україна досі не ухвалила законодавчої рамки для повернення до повноцінного цивільного самоврядування після скасування воєнного стану.

Такий закон має закріпити запобіжники місцевої автономії та визначити порядок поетапного припинення роботи військових адміністрацій, зокрема на деокупованих територіях. Без зрозумілих правил переходу тимчасові управлінські обмеження ускладнюватимуть не лише поточне відновлення громад, а й підготовку до перших повоєнних виборів, законодавчі пропозиції щодо яких нині розробляє спеціальна парламентська робоча група.

Регіональна політика та готовність до структурних інструментів ЄС

Втім, звіт Єврокомісії розглядає децентралізацію значно ширше за баланс повноважень у воєнний час.

Брюссель дивиться на питання крізь призму готовності регіонів і громад до майбутньої політики згуртованості ЄС за переговорним розділом 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів".

Це один із ключових блоків права Євросоюзу (acquis). Він визначає правила управління структурними та інвестиційними фондами ЄС, що спрямовані на скорочення економічного розриву між регіонами.

Кошти політики згуртованості (одна з найбільших статей видатків бюджету ЄС) розподіляють за принципом "спільного управління" між Єврокомісією та державами-членами. Тож їх отримання напряму залежить від того, чи здатні центральні відомства, області й громади прозоро планувати проєкти, контролювати витрати та дотримуватися європейських стандартів закупівель і довкілля.

За розділом 22 Україна має "певний рівень підготовки" та за звітний рік досягла лише "обмеженого прогресу" – передусім завдяки відновленню роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку та активній участі у програмах територіального співробітництва з державами-членами ЄС (зокрема Interreg і Дунайській стратегії ЄС).

Темпи реформи сповільнила урядова реорганізація у липні 2026 року.

Поділ Міністерства розвитку громад та територій на два відомства – Міністерство у справах громад, територій та ВПО і Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту – негативно вплинув на тяглість раніше запропонованих зобов'язань і створив додаткове навантаження на обмежені адміністративні ресурси.

Єврокомісія рекомендує невідкладно забезпечити чітку координацію між відомствами, розпочати формування архітектури управління майбутніми структурними фондами ЄС (включно з попереднім визначенням органів управління та аудиту), а також уточнити мандат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури в системі публічних інвестицій.

Водночас зберігаються розриви у стратегічному плануванні та фінансуванні регіонального розвитку.

На практиці національні, регіональні й місцеві документи планування недостатньо узгоджені між собою. Зокрема, критерії функціональних типів територій ще необхідно синхронізувати з новою регіональною класифікацією NUTS-UA, яка набуде чинності у 2027 році, а потреби відбудови – тісніше поєднати із секторальними та територіальними пріоритетами. Проблема залишається попри ухвалення низки важливих документів: урядової постанови щодо регіональних стратегій і критеріїв визначення функціональних типів територій та Концепції національної системи стратегічного планування.

Потребують доопрацювання інструменти фінансування регіонального розвитку.

Прозорість, цифрові інструменти та спроможність на місцях

Помітним позитивним результатом на рівні громад залишається цифрова участь громадян і відкритість даних.

Національна платформа електронної демократії e-DEM, яка об'єднує місцеві петиції, бюджети участі та публічні консультації, вже використовується у 500 громадах (це 35% усіх громад України) та охоплює 2,2 мільйона людей.

Крім того, практична імплементація ухвалених у 2025 році відповідних законодавчих змін посилила вимоги до відкритості роботи місцевих рад та оприлюднення їхніх рішень. Водночас цифрова екосистема управління відбудовою DREAM ще потребує повної інтеграції з іншими державними ІТ-системами та посилення її антикорупційного функціоналу.

У сфері фінансового контролю та доброчесності на місцевому рівні прогрес залишається нерівномірним.

Рахункова палата України поступово розширює охоплення фінансовим аудитом органів місцевого самоврядування, а низка муніципалітетів пілотувала плани доброчесності, процедури прозорості закупівель і внутрішні аудити. Проте практичний вплив місцевих антикорупційних програм усе ще обмежений, а система державного внутрішнього фінансового контролю на місцях фрагментована через слабку координацію та брак кадрів.

Єврокомісія прямо зауважує: ані на національному, ані на субнаціональному рівнях досі не виявлено цільових програм із підготовки та утримання фахівців, здатних розробляти інвестиційні проєкти, проводити публічні закупівлі та адмініструвати майбутні фонди ЄС.

Цей дефіцит ресурсів і кадрів обмежує здатність громад надавати базові послуги жителям.

У звіті зафіксовано, що більшості органів місцевого самоврядування бракує фінансування та персоналу для розбудови якісних соціальних послуг у громадах – зокрема для реформи деінституціалізації догляду за дітьми, особами з інвалідністю та літніми людьми, а також підтримки внутрішньо переміщених осіб, чисельність яких усередині країни, за даними Міжнародної організації з міграції, станом на червень 2026 року становила 3,9 мільйона.

Водночас у регіонах триває поступова адаптація до галузевих стандартів ЄС. Наприклад, станом на серпень 2026 року затверджено 17 із 24 регіональних планів управління відходами, а дев'ять областей створили й навчили команди та провели процеси підприємницького відкриття для підготовки стратегій смарт-спеціалізації.

П’ять кроків на 2027-й

Аналіз звіту Єврокомісії показує, що для перетворення формального прогресу децентралізації на стійку євроінтеграційну систему врядування в Україні у наступному році критично важливо реалізувати п'ять кроків:

Ухвалити комплексний план дій щодо реалізації оновленої Концепції реформування місцевого самоврядування та в межах чинної Конституції наблизити функції місцевих державних адміністрацій до префектської моделі: від управління до нагляду за законністю та координації територіальних органів виконавчої влади. Повноцінне запровадження інституту префектів потребує змін до Конституції, які стануть можливими після завершення воєнного стану. Тож уже зараз варто підготувати їхній текст і законодавчу базу під нього.

Ухвалити в цілому закон про розмежування повноважень між рівнями публічного врядування та внести узгоджені зміни до галузевого законодавства для усунення конфліктів компетенцій.

Законодавчо закріпити надійний механізм гарантування місцевої фінансової автономії, забезпечити повноцінний запуск і цифровізацію Державного фонду регіонального розвитку, а також масштабувати інструменти доступу громад до інвестиційного фінансування (зокрема через LDFF і DREAM).

Ухвалити законодавчу рамку відновлення місцевого самоврядування після завершення воєнного стану з гарантіями автономії громад і механізмом, включно з поетапним згортанням військових адміністрацій на деокупованих територіях.

Затвердити урядовий план дій із виконання орієнтирів переговорного розділу 22, забезпечити повноцінну роботу Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку, підготувати Державну стратегію регіонального розвитку на 2028–2034 роки та розгорнути системне навчання і кадрове зміцнення місцевих адміністрацій у сферах проєктного менеджменту, публічних закупівель і внутрішнього фінансового контролю.

Стійкість проти тимчасовості

Звіт Європейської комісії за 2026 рік фіксує парадокс української децентралізації на п’ятому році повномасштабної війни.

З одного боку, громади й регіони вже довели свою життєздатність: попри обстріли, міграційні хвилі та воєнні обмеження, багаторівневе врядування не зламалося, а цифрові інструменти на кшталт e-DEM чи DREAM стали взірцем відкритості.

З іншого боку, цієї інерції стійкості більше недостатньо для переходу на наступний рівень євроінтеграції.

Головний сигнал Брюсселя полягає в тому, що на етапі переговорів про вступ рамкові рішення й оновлені концепції перестають працювати як аргумент.

Закон про розмежування повноважень застрягає між читаннями, 64% ПДФО залишаються предметом щорічних бюджетних домовленостей замість залізобетонної законодавчої гарантії. Військові адміністрації розширюються без прописаних правил повернення до цивільного самоврядування.

Тобто система входить у стан хронічної тимчасовості.

У такому режимі неможливо ані повноцінно планувати повоєнне відновлення громад, ані вибудувати інституційну архітектуру для майбутніх структурних фондів ЄС за розділом 22 – тим паче після чергової урядової реорганізації профільного міністерства та на тлі гострого дефіциту кадрів на місцях.

Для України ціна зволікання – цілком конкретна.

Європейська хартія місцевого самоврядування та політика згуртованості ЄС вимагають не формальних звітів про ухвалені постанови, а спроможних громад із чіткими повноваженнями, захищеними бюджетами та фахівцями, здатними адмініструвати мільярдні інвестиційні ресурси.

Якщо найближчого року уряд і парламент не закриють цей розрив між деклараціями та практикою, децентралізація ризикує перетворитися з головної історії успіху українських реформ на одне з найвужчих місць на шляху до членства в Євросоюзі.

Автор: Євген Мартинюк,

керівник напрямку аналізу політик та досліджень ГО "Центр спільних дій"