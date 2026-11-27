Европейский Союз готовит новые займы и гранты на десятки миллиардов евро, чтобы заменить военные возможности США на фоне запланированного Вашингтоном сокращения войск и ресурсов в Европе.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Новый раунд финансирования станет продолжением прошлогодней программы SAFE на сумму 150 млрд евро, которая обеспечила членам ЕС займы для неотложных нужд обороны после десятилетий недофинансирования.

По словам источников, основное внимание уделяется техническим и логистическим возможностям, которые США постепенно сокращают на континенте.

Хотя объем нового плана еще не определен, он начнет действовать во второй половине следующего года. Финансирование будет состоять из остаточных средств программы SAFE (в настоящее время эта сумма составляет более 21 млрд евро) и средств из следующего семилетнего бюджета ЕС, отметили источники.

Эта программа станет следующим шагом в усилиях ЕС по достижению военной автономии от США, поскольку блок сталкивается с риском российской агрессии и растущими сомнениями в приверженности Вашингтона защите других союзников по НАТО.

Окончательный вид программы будет зависеть от переговоров с государствами-членами ЕС и НАТО и будет основываться на определённых потребностях стран.

Европейские страны по-прежнему критически зависят от США в вопросе так называемых стратегических средств обеспечения – оборудования, позволяющего вооруженным силам развертывать, поддерживать и координировать операции, а также собирать разведданные.

Пресс-секретарь Европейской комиссии отметил, что война в Украине продемонстрировала важность этих "критически важных средств поддержки и мультипликаторов силы, на которых основана любая надежная оборона". По его словам, Еврокомиссия работает над предложением по новой программе, которая "поможет нам удовлетворить эти потребности в широком масштабе".

ЕС определил ряд приоритетных направлений для совместных инвестиций, в частности интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, а также разведку, наблюдение и рекогносцировку. Однако государствам-членам не удалось добиться прогресса из-за отсутствия достаточного финансирования в действующем бюджете ЕС, который действует до 2027 года.

Первый проект следующего бюджета блока предусматривал расходы на оборону в размере 130 млрд евро, из которых примерно половина должна была быть направлена на развитие стратегических средств обеспечения. Однако в ходе переговоров финансирование обороны и космической отрасли было сокращено на 30%, сообщил в среду комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Кроме того, по данным СМИ, Соединённые Штаты отложили на следующий год объявление результатов пересмотра своего военного присутствия в Европе, которое ожидалось до конца декабря.