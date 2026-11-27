Литва пригрозила лишить юридического статуса представительство Тайваня в Вильнюсе, поскольку стремится наладить отношения с Китаем.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 26 ноября, заявил, что правительство страны имеет право принять односторонние меры, если Тайбэй откажется изменить название представительства, которое в настоящее время называется "тайваньским".

"В прошлые годы были определенные ожидания, но конечный результат оказался иным", – сказал он.

А премьер-министр Миндаугас Синкевичюс отметил, что рассматривает возможность лишения представительства статуса, хотя предпочел бы достичь договоренности.

СМИ писали, что Министерство иностранных дел Литвы в сентябре якобы попросило представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название в течение недели.

Впоследствии после публикации Синкявичюс заявил, что изменение названия представительства Тайваня в Вильнюсе было бы преждевременным до проведения переговоров с китайскими дипломатами.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием "Тайбэйское".

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.