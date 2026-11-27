Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан основал аналитический центр с целью инициирования дискуссии об институциональной реформе ЕС, а также для противостояния "либерально-авторитарному режиму" в Венгрии.

Об этом сообщил его политический советник Балаж Орбан в Facebook и в комментарии Politico, передает "Европейская правда".

Советник экс-премьера Венгрии рассказал, что они вместе основали аналитический центр Pro Patria International Foundation.

"Мы хотим активизировать дискуссию об институциональных реформах ЕС", – пояснил цель этой организации Балаж Орбан в беседе с Politico.

Он сообщил, что центр будет "присутствовать" в Брюсселе, но без офиса.

"Сбор средств начнется уже сейчас", – отметил Орбан, добавив, что финансирование будет поступать от "отечественных и международных доноров".

Он пока не знает, обратится ли центр за финансированием к Соединенным Штатам. Белый дом выделяет миллионы евро консервативным аналитическим центрам в Европе в рамках своей стратегии национальной безопасности.

По словам советника Орбана, целью организации является создание международного научно-исследовательского института, главной задачей которого станет укрепление международного сотрудничества между национальными силами.

"Институт будет объединять мыслителей и организации со всего мира, приверженных идеям национального суверенитета и традиционных ценностей, опираться на опыт венгерского государственного руководства и поддерживать продвижение молодых талантов на международной арене", – уточнил он.

"В первые годы важной задачей института также станет организация и поддержка сопротивления либерально-авторитарному режиму, сложившемуся в Венгрии", – добавил Балаж Орбан.

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

В мае журналисты-расследователи сообщали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором Орбан получит пост в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.