Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о сотрудничестве с новым руководством Израиля, заявил, что у этой страны уничтожены вооруженные силы, очевидно, перепутав ее с Ираном.

Об этом он сказал, общаясь с прессой ко Дню благодарения, сообщает "Европейская правда".

Курьез произошел, когда журналист спросил Трампа о том, планирует ли он позвонить главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху и готовы ли США к сотрудничеству с новым руководством Израиля.

Вместо этого Трамп начал рассказывать о "уничтоженной армии", имея в виду Иран.

"Мы пытаемся дать им шанс проявить благоразумие. У них нет вооруженных сил. Их вооруженные силы уничтожены. Их военно-воздушные силы уничтожены. Их флот уничтожен. Их противовоздушная оборона уничтожена", – ответил президент США.

Trump Mixes Up Israel with Iran: Q: How are you preparing to deal with the next incoming Israeli leadership? Trump: Well, you know, we're trying to give them a chance to be smart. They they have no military. Their military is decimated. Their air force is wiped out. Their navy is wiped out. Their anti-aircraft is wiped out. – Acyn (@Acyn) November 26, 2026

Трамп добавил, что "они не смогли ничего поделать" со своими ядерными объектами, которые якобы уничтожили США.

Глава Белого дома также предположил, что Соединённые Штаты могли бы атаковать гору Пикакс – это вершина в Иране, где расположен подземный ядерный объект.

"Но было бы хорошо, если бы они заключили соглашение", – подытожил Трамп.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что может отдать приказ о нанесении ударов по Ирану после Нового года, если страны не придут к соглашению.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры для прекращения войны с Ираном.