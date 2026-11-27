Президент Владимир Зеленский заявил, что американская сторона "отправила некоторые позитивные сигналы" относительно работы спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, однако на данный момент по-прежнему фиксируются ограничения в работе на временно оккупированных территориях.

Об этом он рассказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

У Зеленского попросили рассказать, что сейчас происходит с ограничениями Starshield и Starlink.

"Раньше у нас было больше проблем, но американская сторона послала некоторые позитивные сигналы", – ответил украинский президент.

На уточняющий вопрос, вернулась ли система уже к норме, Зеленский отметил, что "она вернулась к норме на той территории Украины, которую мы контролируем".

"Но сейчас у нас есть ограничения на временно оккупированной территории. Это проблема. Мы не можем перехватить реактивные "шахиды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой территории, но часто бывает уже слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т.д.", – пояснил он.

Также его спросили, является ли это решением Белого дома.

"Технически – это SpaceX. Политически – не знаю. Действительно не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они. Самое главное – это вопрос решения. Точно так же, как и с ракетами Patriot: поставлять их или нет. Это вопрос политического решения", – добавил Зеленский.

Ранее временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация вокруг ограничения работы системы Starshield до сих пор не разрешилась.

12 ноября президент сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в разговоре с Министерством обороны Украины заявила, что не вводила ограничений в работе Starshield, и что проблема носит технический характер.

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.