В Польше разоблачили шестерых человек – большинство из которых украинцы, – которых подозревают в нанесении надписей "Слава УПА" на памятниках; следователи допускают, что они делали это по заказу российских спецслужб.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в начале ноября на трёх памятниках в Варшаве появилась надпись "Слава УПА", нанесённая красной краской. Полицейские, расследовавшие эти инциденты, установили, что они могут быть связаны между собой, поскольку на это указывали цвет краски и характерное содержание граффити.

Правоохранители выяснили, что к делу могут быть причастны двое мужчин, которые подозреваются в мошенничестве с "выдачей себя за другое лицо".

Согласно выводам полиции, в ночь на 14 ноября эти мужчины могли совместно нанести граффити на три памятника в Варшаве, а за выполнение этого задания они должны были получить в общей сложности 1000 злотых. Полиция также установила, что заказы и инструкции по граффити передавались через мессенджер.

Выяснилось, что заказчики также могли искать других людей, которые могли бы нарисовать подобные граффити на памятниках, связанных с вопросом Волыни, во Вроцлаве. Предлагаемое вознаграждение, как отмечается, должно было составить $1000.

Задержанными в связи с порчей памятников стали 32-летний поляк и 16-летний украинец. 32-летнему мужчине предъявлены обвинения в действиях в пользу иностранной разведки против Республики Польша, осквернении памятника и мошенничестве, его поместили под стражу на три месяца.

А 16-летний украинец, который, по выводам полиции, мог быть причастен как к порче памятников, так и к мошенничеству по схеме "выдачи себя за другое лицо", по решению суда по делам семьи был помещен в районный центр временного содержания несовершеннолетних на три месяца.

Следователи также задержали вблизи немецкой границы 30-летнего украинца, которого подозревают в причастности к мошенничеству. Эта линия расследования касается отдельных фактов, связанных с мошенничеством, а не с порчей памятников. Его также арестовали и поместили под стражу на три месяца.

Как отмечается, полицейское расследование выявило, что граффити было выполнено по заказу, а деньги перечислялись через посредников. Правоохранители установили, что один из телефонных номеров, которыми пользовался заказчик этих действий, мог принадлежать 24-летнему гражданину Украины.

После этого правоохранители отправились по ранее установленному адресу в Новом Сонче, где нашли этого мужчину и его 19-летнего брата. В их квартире полиция обнаружила мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и несколько банковских карт. Мужчин задержали и доставили в Варшаву.

В тот же вечер полицейские отправились во Вроцлав, где проживал 31-летний украинец, который также может быть связан с этим делом. В его квартире полиция обнаружила электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

Согласно выводам следователей, подозреваемые, вероятно, действовали в составе организованной группы и осуществляли деятельность от имени иностранных разведывательных служб Российской Федерации.

Собранные доказательства были переданы в прокуратуру, после чего 31-летнему и 24-летнему мужчинам были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, организации участия в деятельности иностранной разведывательной службы против Польши и осквернении памятника.

Прокуратура ходатайствовала о трехмесячном предварительном заключении для обоих мужчин. Однако суд не применил к ним никаких мер пресечения, но их депортировали из Польши.

А 19-летнему задержанному в Новом Сонче предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке. В настоящее время он находится под надзором полиции, ему запрещено выезжать за пределы страны и контактировать с другими лицами, связанными с делом.

Как сообщалось, надпись "Слава УПА" 14 ноября обнаружили не только на памятнике Героям гетто в Варшаве, но и на памятнике солдату 1-й армии Войск Польши на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув.

Посольство Украины в Польше считает, что появление надписи "Слава УПА" на памятнике Героям Варшавского гетто является проявлением гибридной войны России.