Опасно только для украинцев? Почему в ЕС не запрещают пальмовое масло

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов. 233 депутата проголосовали за этот законопроект, причем ни один народный депутат не проголосовал против. И это при том, что два комитета ВРУ дали фактически отрицательное заключение по законопроекту, как и научно-экспертное управление парламента.

Что же стоит за таким решением? Очень похоже, что мотивы депутатов были сформированы ложными стереотипами о "пальме", которые в целом, к сожалению, разделяют большинство украинцев.

Но если часть народных избранников, находясь в плену этих стереотипов, руководствовались искренними намерениями защитить здоровье граждан, то настойчивое неприятие пальмовых жиров другими нардепами, которые были подробно проинформированы экспертами о реальном влиянии "пальмы" на здоровье людей, объясняется обычным популизмом.

Давайте же разберемся, на самом ли деле вредно пальмовое масло, и пройдемся по основным мифам вокруг этого вопроса.

Миф 1. Лоббисты запрета пальмового масла утверждают, что учеными доказана вредность "пальмы", и поэтому ее якобы запрещают во многих развитых странах мира.

На самом деле это – откровенная ложь. Ни в одной стране мира не существует запрета на употребление "пальмы" в пищевых продуктах.

Напротив, безопасность пальмового масла подтверждена ее долговременным применением и статусом GRAS ("абсолютно безопасно") Американского агентства FDA (Food and Drug Administration).

"Пальма" также входит в перечень 17 видов растительных масел, которые соответствуют пищевым стандартам ФАО и ВОЗ, согласно Кодексу Алиментариус, который Всемирная торговая организация рассматривает в качестве ведущего пищевого стандарта.

Интересный факт: население Европейского Союза потребляет 2,7 млн тонн пальмового масла ежегодно, или в среднем – 5,4 кг на человека.

Причем в ведущих странах ЕС этот показатель значительно выше. Например, в Германии, Дании, Швеции он составляет около 14 кг/год. В то же время среднегодовое потребление пальмового масла на душу населения в Украине составляет лишь 3,1 кг/год.

Научные исследования, выполненные в соответствии с современными требованиями доказательности, не подтверждают отрицательного влияния потребления пальмового масла на здоровье человека, в частности увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Нет обоснованных оснований считать пальмовое масло более опасным в сравнении с другими жирами.

Преимущество использования пальмового масла – сбалансированный состав жирных кислот: 50% насыщенных, 40% мононенасыщенных и 10% полиненасыщенных жирных кислот.

Полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на обмен веществ в организме, в том числе и на клеточном уровне, защищают клетки от преждевременного старения, помогают сохранить их генетическую информацию.

Еще один факт, который заставляет иначе оценить "пальму": ведущие мировые производители делают питание для младенцев, которые по разным причинам лишены материнского молока, именно на основе пальмового масла, которое хорошо усваивается детским организмом.

Медицинские дискуссии о "пальме" в мире являются частью общей дискуссии по поводу оптимального количества жиров, которые потребляет человек, но не о вреде пальмового масла.

Как и в случае со многими продуктами, вредно не само масло, а его избыток.

Откуда же тогда взялся тезис о вреде "пальмы"? На самом деле здесь у наших законодателей, да и у большинства граждан, возникла ситуация "слышал звон, да не знаю, где он".

Вред для здоровья надо искать не в "пальме", а в так называемых трансизомерах жирных кислот, или, как их называют в народе, трансжирах. Именно потребление трансжиров, а не "пальмы", ограничивается во многих странах, в том числе в некоторых странах ЕС. Именно трансжиры, а не "пальма", нарушают работу ферментов и снижают иммунитет человека. Именно трансжиры, а не "пальма", увеличивают содержание в крови холестерина и риск атеросклероза.

Откуда же берутся трансжиры?

Дело в том, что некоторые масла – подсолнечное, соевое, рапсовое – имеют природное жидкое состояние. Но для нужд многих пищевых отраслей их нужно перевести из жидкого состояния в пластичное. Это понятно, ведь из жидкого масла не сделаешь, скажем, маргарин и другие готовые изделия. Они просто не будут держать форму.

Для получения твердых пластичных жиров жидкие растительные масла обычно подвергаются дополнительной физической и химической обработке – частичной гидрогенизации.

Недостатком процесса гидрогенизации является образование трансжиров, чужеродных для организма человека.

Считается, что трансжиры увеличивают содержание в крови холестерина, нарушают работу ферментов, снижают иммунитет человека, а их регулярное потребление связывают с риском опасных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

Во многих странах ЕС содержание трансизомеров ограничивается на уровне 2%.

А вот фракции пальмового масла, в частности, пальмовый олеин и суперолеин, в отличие от жидких масел, уже от природы имеют нужную пластичную, мягкую структуру и консистенцию. Поэтому их не нужно подвергать гидрогенизации. Поэтому в "пальме" нет трансжиров.

Более того, без пальмового масла изготовить сложные специализированные кондитерские жиры, маргарины и т.п., которые не содержали бы вредных трансжиров, почти невозможно.

То есть печальная ирония законопроекта имени Ляшко заключается в том, что, поставив безопасную "пальму" вне закона, законодатели обрекают украинцев потреблять опасные трансжиры.

Миф 2. В случае запрета пальмового масла в производстве пищевых продуктов его без особых проблем можно заменить другими маслами.

Это неправда.

Мировое производство растительных масел составляет ориентировочно 198 млн тонн в год. Из них почти 70 млн тонн – это именно пальмовое масло. То есть это более 35% общего производства масел. Такое же соотношение – более трети – потребления "пальмы" в общем потреблении растительных жиров наблюдается и в Украине.

Ни одно из растительных масел не производится в мире в количестве, необходимом для замены пальмового масла.

Теоретически производитель мог бы попробовать заменить "пальму" рапсом и подсолнечником.

Но эти культуры трудно производить в достаточных количествах, которые бы удовлетворили имеющийся спрос на продукты питания. Чтобы производить столько же масла, сколько дает гектар пальмы, понадобится шесть гектаров рапса, 8 гектаров подсолнечника или 10 гектаров сои.

Для удовлетворения потребности в жирах нужно будет задействовать огромные сельскохозяйственные площади, что приведет к непредсказуемым экологическим и социальным последствиям.

То есть если вдруг начнет действовать запрет на "пальму", заместить ее другим жиром будет невозможно – просто негде будет взять другие жиры в нужном количестве. Это приведет к коллапсу пищевой промышленности.

И опять же, не забывайте, что заменив "пальму" подсолнечником или рапсом, мы будем вынуждены гидрогенизировать их – и получим трансжиры.

Миф 3. "Пальма" – тугоплавкая, поэтому организм человека не может нормально ее переварить.

Что касается тугоплавкости, то это лишь отчасти правда, поскольку различные фракции пальмового жира имеют разную температуру плавления:

- пальмовый олеин – 18-24°C,

- пальмовый суперолеин – 7-12°C,

- пальмовый стеарин – 47-55°C.

Как видим, большинство пищевых фракций "пальмы" имеют температуру плавления ниже температуры человеческого тела.

Но на самом деле это не имеет значения, поскольку масла, как и другие пищевые продукты, не плавятся в организме человека, а перевариваются. Мы же не задумываемся над тем, при какой температуре плавится огурец или яблоко.

И еще один вопрос: какой популярный жир остается твердым в ваших руках? Правильно, сало. Стоит ли бояться сала? Для украинцев – вопрос риторический.

По ряду физических и химических свойств пальмовое масло похоже на животные жиры – сливочное масло и сало. Эти продукты мы перевариваем нормально, то же самое можно сказать и о пальмовом масле.

Миф 4. Если запретить "пальму", то ее перестанут добавлять в молочные продукты.

На самом деле добавлять растительные жиры (не только "пальму") в традиционные молочные продукты, которые должны содержать только молочные жиры, нельзя и сейчас.

Если некоторые недобросовестные производители фальсифицируют такую ​​продукцию, то это проблема не "пальмы", а государственного контроля.

На сегодня ответственность за фальсифицированную продукцию достаточно высока, а у аккредитованных лабораторий есть все возможности проводить соответствующие испытания. У государства есть все полномочия для наведения порядка в этой области, нужно только их использовать.

Миф 5. "Пальма" – это дешевый заменитель "нормальных жиров", в том числе подсолнечного масла, поэтому производители ее активно используют.

На самом деле сырое пальмовое масло на мировых биржах торгуется почти по тем же ценам, что и подсолнечное масло. А некоторые низкоплавкие фракции "пальмы", из которых производятся в т.ч. эквиваленты какао-масла, достаточно дороги. Дороже, чем сливочное масло.

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Знали ли обо всех этих фактах нардепы, которые голосовали за законопроект против пальмового масла? По крайней мере, авторы этой инициативы – знали.

Теперь будут знать и другие. И перед вынесением законопроекта на второе чтение у каждого будет выбор: идти на поводу у популистов, играя на ложных стереотипах, или занять ответственную позицию и не допустить уничтожения пищевого производства в Украине.

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