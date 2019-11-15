"ЕС + три страны": общественность призывает к новому формату в отношениях с Евросоюзом

Дискусія про реформу Східного партнерства та загалом відносин ЄС зі тими східними сусідами, хто прагне перспективи членства, триває не тільки на рівні урядів.

Цього тижня на щорічному "Форумі асоціацій", де представники ЄС, а також України, Молдови та Грузії обговорюють виконання своїх УА, була представлена спільна заява шести національних платформ, які об'єднують усі ключові проєвропейські громадські організації у цих державах. "Європейська правда" публікує даний документ.

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Спільна декларація грузинських, молдовських та українських Платформ громадянського суспільства щодо співпраці у прагненні до євроінтеграції

Платформи громадянського суспільства, що представляють організації громадянського суспільства Грузії, Молдови, України:

Беручи до уваги:

Спільну декларацію Празького саміту Східного партнерства 7 травня 2009 року, що започаткував Східне партнерство, головною метою якого було створення необхідних умов для прискорення політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між ЄС і зацікавленими країнами-партнерами;

Угоди про асоціацію між ЄС і Грузією, Молдовою, Україною, укладені 2014 року для сприяння політичній асоціації та економічній інтеграції, які залишають відкритим шлях для майбутнього поступального розвитку відносин з ЄС;

Спільний європейський вибір, цінності та прагнення Грузії, Молдови, України, що визнані ЄС у преамбулах відповідних Угод про асоціацію;

Спільну декларацію Брюссельського саміту Східного партнерства 24 листопада 2017 року, в якій учасники погодилися запровадити посилений діалог між ЄС та асоційованими партнерами щодо імплементації УА/ПВЗВТ;

Статут Міжпарламентської асамблеї Грузія-Молдова-Україна, підписаний у Тбілісі 5 жовтня 2018 року,

Домовились про таке:

За останнє десятиліття у Східній Європі відбулися глибокі зміни, які вимагають запровадження нового формату співпраці України, Молдови, Грузії на євроінтеграційному шляху для сприяння обміну досвідом, координації політики та взаємної підтримки в імплементації Угод про асоціацію та веденні діалогу з інститутами ЄС. Цей тристоронній формат в подальшому має бути інституціоналізований і включати регулярні консультації та спільні дії на рівні уряду, парламенту та громадянського суспільства. Він повинен існувати паралельно з наявною багатосторонньою структурою Східного партнерства, не підриваючи цю ініціативу. Аби допомогти одна одній в досягненні відповідності політичним критеріям членства в ЄС, ці три країни мають проводити дискусії, обмінюватися досвідом та здійснювати порівняльні оцінки свого прогресу у сфері демократії, верховенства права та належного врядування. Спираючись на норми ЄС та відповідно до політик ЄС, ці три країни повинні сприяти торгівлі та розбудовувати спільний ринок з вільним рухом товарів, послуг, капіталу та людей; розвивати сполученість, транспортну інфраструктуру та інфраструктуру зв’язку; співпрацювати у сфері енергетичної, екологічної та соціальної політики. Виходячи зі своїх спільних інтересів, ці три країни мають проводити регулярні консультації з питань регіональної безпеки; розвивати співробітництво у військовій та правоохоронній сферах; обмінюватися досвідом і співпрацювати для підвищення здатності протистояти гібридним загрозам. У короткостроковій перспективі політика ЄС стосовно цих трьох асоційованих країн має бути модернізована, аби запропонувати повноцінну інтеграцію де-факто згідно з обіцянкою "все, крім інституцій". Серед ключових елементів – законодавчий скринінг, інтеграція в Єдиний ринок, включення до політики згуртованості (доступ до структурних фондів), розширення інфраструктурних мереж і посилена співпраця у сфері Спільної політики безпеки та оборони і Політики правосуддя, свободи та безпеки.

Виходячи зі сказаного, Платформи громадянського суспільства Грузії, Молдови, України закликають:

уряди трьох країн – започаткувати тристоронні формати співпраці й тематичні консультації на високому рівні та створити спільний секретаріат;

парламенти трьох країн – інтенсифікувати співробітництво в рамках Міжпарламентської асамблеї, зосередивши увагу на обміні досвідом та кращими практиками законодавчого забезпечення імплементації Угод про асоціацію;

ЄС – підтримати тристороннє співробітництво та інституціоналізувати посилений діалогу у форматі "ЄС+3".

Зі свого боку національні частини трьох двосторонніх платформ громадянського суспільства, створених відповідно до Угод про асоціацію, і трьох національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного партнерства мають налагодити структуровану співпрацю, проводити регулярні спільні зустрічі та просувати спільні проєкти та ініціативи серед організацій громадянського суспільства асоційованих країн.

Оприлюднено на 3-му Форумі асоціацій, 13-15 листопада, Київ

Заяву підтримали:

Грузинська сторона Платформи громадянського суспільства Грузія-ЄС

Грузинська національна платформа ФГС СхП

Молдовська сторона Платформи громадянського суспільства Молдова-ЄС

Молдовська національна платформа ФГС СхП

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Українська національна платформа ФГС СхП