Для чего Украине закон об админпроцедуре: опыт Латвии

Нарешті Україна може отримати закон, що наведе лад у відносинах держави та громадянина.

Уже найближчим часом Верховна рада голосуватиме у другому читанні за законопроєкт про адмінпроцедуру, що є наріжним каменем для надання державних послуг. Подібний закон діє майже в усіх країнах Європейського Союзу.

Якість законодавства та державних послуг сприяють розвитку країни в будь-якій сфері. Одним із важливих елементів законодавства є регулювання адміністративної процедури. Мають бути єдині, чіткі та зрозумілі правила, що визначають відносини між державними установами та громадянами і бізнесом.

Робота над законопроєктом про адміністративну процедуру і її вже практичне застосування у Верховному суді Латвії дозволяє мені говорити, що Латвія та Україна мають багато спільного.

Обидві нації хочуть бути сучасними європейськими країнами, де державне управління обслуговує громадян і поважає їхні права.

Потреба в єдиній адміністративній процедурі в Латвії не була очевидною в 90-ті роки. Наші юристи звикли до радянського принципу - держава завжди права. Навіщо займатися обґрунтуванням рішень або наданням громадянам права на оскарження?

Але таке сприйняття поступово змінювалось. Більш того, наближення законодавства до правових принципів ЄС було необхідною передумовою європейської інтеграції Латвії.

Закон про адміністративну процедуру набув чинності в 2004, того ж року Латвія приєдналася до Європейського Союзу.

Чинний президент Латвії Егілс Левітс був одним з найактивніших прихильників закону. Він брав участь у його розробці. А ухвалення закону щиро вважає справжньою історією успіху.

Після набрання чинності закону про адміністративну процедуру в Латвії збільшилася кількість адміністративний спорів. Одна з головних причин - громадяни та бізнес отримали більше можливостей для захисту своїх прав проти державних установ.

І в цьому є один важливий побічний ефект. Розширення прав громадян і бізнесу та забезпечення чітких правил спонукали державні органи вдосконалювати свою роботу. Як наслідок, громадяни стали більш задоволені якістю державних послуг, і кількість суперечок суттєво знизилась.

Ухвалення закону "Про адміністративну процедуру" стосується не просто дотримання європейської практики.

Йдеться про передбачуваність та надання громадянам і бізнесу більше прав.

Закон вводить загальні принципи належного врядування в усіх випадках, коли публічна адміністрація приймає рішення про права або обов'язки фізичних та юридичних осіб.

В Україні цей закон полегшить взаємодію з державою, розширюючи права і можливості громадянина. Він також значно зменшить свавілля чиновників та корупцію.

Якщо порівняти поточний проєкт закону про адмінпроцедуру в Україні з його аналогами в різних країнах, то він повністю відповідає європейським стандартам. А головне - забезпечить захист громадян та бізнесу, як і в будь-якій країні Європейського Союзу.

Не дивно, що ми схрещуємо пальці, щоб законопроєкт був прийнятий в остаточному читанні.

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Матеріал підготовлено у співпраці з Юрісом Стінкою, ключовим експертом проєкту EU4PAR