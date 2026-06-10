СМИ: РФ готовит инфраструктуру на границах с Европой для размещения более 100 тысяч военных

Совместное исследование ряда медиа из стран Северной Европы и Балтии установило, что Россия развивает у своих границ новую инфраструктуру для размещения десятков тысяч военных.

О результатах расследования сообщают, в частности, SVT и NRK, пишет "Европейская правда".

Журналисты шведского SVT вместе с другими медиа стран региона – норвежским NRK, датским DR и эстонской редакцией Delfi – на основе спутниковых снимков исследовали российскую военную инфраструктуру у европейских границ и выяснили, что она активно развивается в ряде локаций.

Снимки позволяют зафиксировать многочисленные новые казармы для тысяч военных, склады боеприпасов, места размещения техники.

В частности, в Петсамо (Печенге) в 10 км от границы с Норвегией в Лапландии фиксируется строительство казарм и скопление техники. То же самое происходит в Петрозаводске у границ с Финляндией. В Саперном у финских границ и Луге в районе Пскова, в Балтийске Калининградской области накапливается техника.

В Кирилловском в 70 км от границ с Финляндией строится новый инфраструктурный комплекс; в Кандалакше на Белом море развивается существующая база.

В рамках исследования пообщались также с рядом должностных лиц из структур безопасности и экспертами.

По словам командующего финской армии Паси Вялимяки, после развития российской инфраструктуры под границами страны может появились около 80 тысяч российских военных, тогда как раньше было 20 тысяч.

Упомянутая база в Петсамо на крайнем севере после развития будет способна разместить до 17000 военных, вместо 7000, как до сих пор.

В целом новые и расширенные объекты потенциально позволяют России сосредоточить на границах с Северной Европой и Балтией до 115 тысяч личного состава.

"Это угроза, которую мы должны воспринимать серьезно... Мы не считаем, что все это просто для демонстрации. Это о подготовке возможностей для противостояния с НАТО в большом конфликте когда-то в будущем", – отметил глава шведской военной разведки MUST Томас Нильссон.

Считают, что переброски сил на эти объекты следует ожидать после завершения горячей фазы войны против Украины.

"Пока Россия занята Украиной, непосредственная военная угроза является низкой. Но это может быстро измениться, если в Украине будет пауза", – отмечает генерал-майор Брайан Нильссен, командующий силами НАТО в Балтии и Польше.

"Если Россия сейчас наращивает силы до тех объемов, которые они анонсировали – а кадры свидетельствуют, что они сейчас этим занимаются – военная угроза для Норвегии возрастет", – отмечает командующий норвежской армии Эйрик Кристофферсен.

Напомним, в начале 2026 года Великобритания анонсировала удвоение количества своих войск в Норвегии для противодействия угрозе РФ в Арктике.

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии тогда же комментировал, что не может исключить возможность будущего нападения России, поэтому к такому сценарию готовятся.