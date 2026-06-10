В МИД Украины прокомментировали вопрос о военной помощи от Болгарии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, а сотрудничество в сфере обороны между странами осуществляется на коммерческой основе.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга в Киеве, цитирует "Суспільне", пишет "Европейская правда".

Эти комментарии были сделаны после того, как министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине.

В украинском МИД заверили, что оборонное сотрудничество с Софией происходит на взаимовыгодных условиях. Пресс-секретарь ведомства пояснил, что Украина получает необходимые оборонные средства, а болгарские предприятия и оборонная промышленность – возможности для развития.

Киев рассчитывает, что такое сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем, добавил Тихий.

"Мы благодарны Болгарии, благодарны за то, что такие проекты возможны… Это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мирных договоренностей", – сказал представитель МИД.

С 2022 года Болгария выделила Украине 13 пакетов военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в секрете.

В марте 2026 года Болгария присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. В том же месяце болгарское правительство подписало соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет.

В апреле на парламентских выборах в Болгарии победила партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Политическая сила получила убедительное большинство в 44,59% голосов.

Радев неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. А в прошлом месяце болгарский премьер-министр заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией, чтобы положить конец ее полномасштабному вторжению в Украину.