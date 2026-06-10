Сербская нефтяная компания просит США отсрочить санкции

Сербская нефтяная компания NIS, большинство акций которой принадлежит российской "Газпром нефти", обратилась к США с просьбой продлить исключение из санкций в отношении компании.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Европейская правда".

NIS обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за получением новой специальной лицензии, чтобы компания могла бесперебойно продолжать свою деятельность после 16 июня. В этот день истекает срок действия предыдущей лицензии, выданной США в апреле.

"В своем обращении компания подчеркивает важность бесперебойной работы компании NIS для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок, особенно с учетом ситуации на мировом рынке нефти, а также указывает на продвинутое состояние переговоров по изменению структуры собственности", – говорится в заявлении.

"Газпром нефть" и инвестиционное подразделение "Газпрома" владеют 56,16% акций компании NIS, которая эксплуатирует единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в северном городе Панчево и обеспечивает 80% потребностей балканской страны в топливе.

В октябре Соединенные Штаты ввели санкции против NIS в рамках более широких мер, направленных против энергетического сектора России из-за войны Москвы в Украине. США настаивали на выходе российских компаний из собственности NIS.

С тех пор предприятие несколько раз получало лицензии на отсрочку от правительства США, продолжая переговоры о продаже российских акций. Главным претендентом на покупку акций NIS является венгерская нефтегазовая группа MOL.

В январе венгерская компания MOL Nyrt. и "Газпром нефть" согласовали основные положения будущего договора купли-продажи российской доли в сербской нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS).