В Германии пропалестинские активисты заблокировали вход на конференцию, где должен выступить Мерц

В среду пропалестинские активисты заблокировали вход на Берлинский авиасалон ILA Berlin Air Show, крупную авиационную конференцию в столице Германии, за несколько часов до запланированного выступления канцлера Фридриха Мерца.

Об этом сообщило агентство dpa, передает "Европейская правда".

Активисты пропалестинской группы под названием "Мирно против геноцида" заблокировали доступ к месту проведения конференции, устроив сидячий протест на территории бывшего Берлинского международного аэропорта.

В среду здесь открывается Международная авиакосмическая выставка (ILA), которая проводится раз в два года; ожидается, что в ней примут участие около 750 компаний из 37 стран.

На выставке демонстрируются новые продукты и инновации в авиационной, аэрокосмической и оборонной отраслях. Ожидается, что беспилотники и недавний провал франко-германского проекта истребителя станут главными темами обсуждения на мероприятии этого года.

В заявлении в Instagram пропалестинская группа заявила, что выступает против сотрудничества между компаниями, участвующими в выставке, и Израилем.

"Основное внимание критики сосредоточено на присутствии Rheinmetall и израильского производителя оружия Elbit Systems", – говорится в заявлении активистов.

Обе компании, которые, как считается, связаны с действиями Израиля против гражданских лиц в секторе Газа, в среду представят в Берлине боевые беспилотники и системы противовоздушной обороны.

Правительства Германии и Израиля последовательно отвергают утверждения о том, что Израиль совершил геноцид в Газе.

Организаторы посоветовали посетителям ILA добираться до места проведения с ближайшей железнодорожной станции, чтобы обойти протестующих.

В апреле в немецком Штутгарте предстали перед судом пять человек, которых обвиняют в нанесении ущерба на сумму около 1 млн евро на немецком предприятии израильской оборонной компании Elbit Systems. Согласно обвинению, подсудимые действовали как члены организации Palestine Action.

Стоит отметить, что Palestine Action была запрещена в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.