План Мерца по вступлению Украины, Лукашенко хочет встретиться с Зеленским, вышиванки в ЕС: новости дня

План Мерца по вступу України

Канцлер Німеччини пропонує Євросоюзу створити Цільову групу щодо "асоційованого членства" України.

У листі керівництву ЄС від 18 травня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди", Фрідріх Мерц пропонує якнайшвидше створити спеціальну Цільову групу для опрацювання можливості надання Україні статусу "асоційованого члена" Європейського Союзу.

Він також додав, що "з нетерпінням очікує" обговорення цих ідей на засіданні Європейської ради. Нагадаємо, найближче засідання Євроради (саміт лідерів ЄС) відбудеться 18-19 червня у Брюсселі.

"З огляду на мирний процес, ми не маємо часу на подальші затримки", – наголосив Мерц.

Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить рух Молдови до ЄС.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував пропозицію німецького канцлера.

"Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків", – заявив Фіцо.

Про те, що конкретно пропонує канцлер Німеччини і чому ця ідея є неприйнятною для України, читайте у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка під час візиту до Сербії в четвер зустрівся з сербським президентом Александаром Вучичем.

За його словами, Україна та Сербія співпрацюватимуть у сфері євроінтеграції.

Він наголосив, що пріоритет України залишається незмінним – це відкриття всіх переговорних кластерів і подальший прогрес на шляху до ЄС.

Також Качка з Вучичем обговорили важливість завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між країнами.

Глава парламенту Сербії каже, що членство у ЄС залишається пріоритетом номер один.

Реакція на погрози з Росії

У ноті протесту Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що Таллінн рішуче засуджує продовження дезінформаційної кампанії Росії проти Естонії та інших країн Балтії та вимагає від Москви негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

"Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на цілі в Росії. Повідомлення, що стверджують протилежне, є ще одним прикладом хибної російської пропаганди, і вони це знають", – сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, 19 травня російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати БпЛА по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центрів ухвалення рішень на латвійській території" і членство у НАТО не захистить Латвію.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево виступив з підтримкою країн Балтії, які Росія звинуватила у нібито підготовці ворожих дій.

"Росія звинувачує Латвію, Естонію та Литву у підготовці ворожих дій. Це чиста фантазія. І це з боку країни, яка вторглася до сусідньої держави, щодня бомбить цивільне населення, депортує дітей та керує величезною машиною дезінформації. Тієї самої країни, яка несе відповідальність за нещодавні інциденти з дронами в Балтійському регіоні, а потім кричить про провокації", – зазначив Прево.

Інциденти з дронами в країнах Балтії

У Латвії третій день поспіль оголошували повітряну тривогу у східних районах.

В Міноборони Литви повідомили, що дрон, який розбився в країні, був українським.

Литва відповіла Білорусі на звинувачення у бездіяльності щодо "українського дрона".

Литовське Міністерство закордонних справ категорично відкинуло твердження про те, що український ударний безпілотник залетів в білоруський повітряний простір з литовського боку.

Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами та погрози з боку Росії.

У розмові лідери балтійських країн підкреслили необхідність посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО на тлі нещодавніх інцидентів з безпілотниками.

Президенти Естонії та Литви висловили солідарність з Латвією, яка зазнала погроз з боку Росії через нібито плани України запускати дрони по цілях у РФ безпосередньо з латвійської території.

За даними Reuters, у Греції засудили чоловіка за шпигунство біля бази НАТО на Криті.

Лукашенко хоче до Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відкритий до переговорів із президентом Володимиром Зеленським і готовий для цього зустрітися "у будь-якій точці".

"Якщо він (Зеленський – ред.) хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці – України, Білорусі – я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що…", – заявив Лукашенко.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи заяви Лукашенка, сказав, що його слова не мають значення.

"Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки, на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", – сказав комунікаційний радник Зеленського.

Лідери РФ і Білорусі Владімір Путін і Александр Лукашенко сьогодні зв’язалися за допомогою відеоконференції під час проведення спільних навчань з військовими підрозділами з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

"Ми займаємося законною справою і будемо цим займатися, захищаючи життя наших людей", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Щодо оборони Європи

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що на зустрічі очільників МЗС країн НАТО у шведському Гельсінгборзі йтиметься про війну на Близькому Сході та про посилення підтримки України.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться 21-22 травня у Гельсінгборзі у Швеції. 21 травня також очікується засідання Ради Україна-НАТО у форматі неформальної вечері, до якої долучиться український міністр Андрій Сибіга.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час.

На його думку, НАТО не виживе без Сполучених Штатів, а Євросоюз не зможе його замінити.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях міністерської зустрічі Альянсу у шведському Гельсінгборзі.

Вишиванки в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос привітала українців з Днем вишиванки та розповіла, що з гордістю носить свою вишиту сорочку.

"Вишиванка – це броня для душі, і сьогодні я з гордістю ношу свою у Брюсселі. Імперії намагалися її заборонити. Режими намагалися стерти її з пам’яті. І все ж сьогодні мільйони українців одягають свої вишиванки й вільно йдуть вулицями країни, яка відмовилася зникнути", – написала єврокомісарка у соцмережі Х.

Працівники посольства Данії в Україні одягли вишиванки з нагоди свята.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також долучилася до флешмобу з нагоди Дня вишиванки.

"Я одягнула вишиванку на знак солідарності з Україною, щоб вшанувати її багату культуру, яку жодна агресія не зможе знищити. У День вишиванки ми вшановуємо ідентичність, стійкість та свободу України.", – написала Браже на платформі X.

Обурення в ЄС діями ізраїльського міністра

Польща викликала представника Ізраїлю через поведінку міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра з пропалестинськими активістами (гуманітарна флотилія Global Sumud, яка була затримана ізраїльською армією), серед яких є і громадяни Польщі.

"Наші громадяни сьогодні покинуть Ізраїль. Це дуже хороша новина", – повідомив речник МЗС Польщі Мачей Вев'юр.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив звернутися до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням заборонити міністру національної безпеки Ізраїлю в’їзд на територію Польщі.

Уряд Італії звернувся до очільниці європейської дипломатії Каї Каллас з пропозицією запровадити санкції проти Ітамара Бен-Гвіра.

Рим пропонує ввести обмеження проти ізраїльського посадовця за його "неприйнятні дії щодо флотилії, захоплення активістів у міжнародних водах та піддавання їх утискам і приниженням, що є порушенням найелементарніших прав людини".

Щодо наслідків війни проти Ірану

У ЄС заявили про новий енергетичний шок на тлі кризи на Близькому Сході.

Уряд Британії оголосив про заходи підтримки населення на тлі наслідків війни в Ірані.

У Євросоюзі розкритикували Британію за несподіване рішення щодо російської нафти.

Решта новин

Італія надасть 10 млн євро на відновлення енергетики України.

Британський регулятор заявив про "беззаперечну шкоду" TikTok та YouTube для дітей.

Суд у Туреччині усунув з посади лідера головної опозиційної партії, а в Грузії провідного опозиціонера засудили до 2,5 років ув’язнення