Черногория осудила угрозы РФ в адрес стран Балтии

Черногория, которая в четверг отмечает свой День независимости, выступила с заявлением о решительном осуждении угроз, запугиваний и тактики гибридной войны со стороны России против стран Балтии.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном 21 мая, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что российские провокации, направленные против Латвии, Эстонии и Литвы, не являются единичными случаями и представляют прямую угрозу европейской и евроатлантической безопасности, а также фундаментальным принципам, на которых основываются мир и стабильность в Европе.

"Своим агрессивным и дестабилизирующим поведением Россия еще больше ставит под угрозу мир и стабильность во всей Европе. Как гордый член НАТО, Черногория выражает полную солидарность с Латвией, Эстонией и Литвой, подтверждая, что безопасность Балтийского региона неотделима от безопасности всего Альянса", – заявили в МИД Черногории.

Там добавили, что любая попытка подорвать суверенитет, стабильность или демократическую устойчивость стран-членов Альянса является неприемлемой и встретит единый и решительный ответ.

"Черногория остается твердо на стороне Европейского Союза и полностью привержена делу обеспечения долгосрочного мира, стабильности и безопасности во всей Европе", – говорится в заявлении.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не имеет права безосновательно обвинять страны Балтии.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес стран Балтии, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком ее слабости.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта осудил провокации и угрозы России в адрес стран Балтии, назвав их угрозой для всего ЕС.

Россия обвиняет страны Балтии, в частности Латвию, в том, что они якобы предоставляют свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления атак украинскими беспилотниками по российской территории.

Российские власти, в частности постпред РФ в ООН, сопровождали эти утверждения угрозами возмездия.