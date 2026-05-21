Сикорский заявил о недопустимости угроз России в адрес стран Балтии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не имеет права безосновательно обвинять страны Балтии.

Об этом он написал в четверг в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сикорский подчеркнул, что угрозы России в адрес союзников Польши не могут быть приняты.

"Вы не имеете права безосновательно обвинять страны Балтии. Совершенно очевидно, кто является агрессором, а кто – жертвой. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов Устава ООН и Атлантического договора", – отметил Сикорский.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

Эстония и другие страны Балтии подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является прямым следствием незаконной агрессивной войны России против Украины, а украинцы имеют полное право наносить удары по военным целям на российской территории.

19 мая Министерство иностранных дел Латвии вызвало российского дипломата в связи с распространенной дезинформацией о том, что эта балтийская страна якобы предоставляет свою территорию Украине для проведения дроновых атак на РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес прибалтийских стран, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком ее слабости.