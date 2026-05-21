Зеленский рассказал о беседе с премьером Эстонии, где на днях военные впервые сбили дрон

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Кристеном Михалом, премьер-министром Эстонии.

Об этом глава государства рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

"Обсудили подготовку формата NB8 с Украиной, который состоится в Эстонии, – надеемся, что пройдет действительно продуктивно", – сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Эстонию за поддержку, оказываемую с первых дней полномасштабного вторжения, и проинформировал Михала о ситуации на фронте.

"Благодарен за добрые слова о наших воинах. Позиция Украины на поле боя сейчас действительно более прочная, чем в предыдущие годы. Также обсудили дипломатические и безопасности перспективы. Договорились предметно работать по всем вопросам, в частности по вопросам безопасности, и в дальнейшем", – отметил Зеленский.

Разговор с Михалом состоялся через два дня после того, как румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, вероятно, украинский, из-за чего в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БПЛА над территорией страны.

Министерство иностранных дел Украины принесло извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с беспилотниками.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента со сбиванием дрона заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.