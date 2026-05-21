Премьер-министр Канады надел вышиванку в честь праздника
Премьер-министр Канады Марк Карни в честь Дня вышиванки надел вышитую рубашку и обратился к украинцам со словами поддержки.
Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.
Глава канадского правительства показал фото, на котором он позирует в украинской вышиванке, и подчеркнул свою поддержку Украины.
Ukraine’s fight is our fight, their cause is our cause, and their independence will be our victory.
To the Ukrainian communities in Canada and around the world celebrating their culture, identity, and traditions this Vyshyvanka Day: Canada stands with you. pic.twitter.com/1sSvWCxgyy– Mark Carney (@MarkJCarney) May 21, 2026
"Борьба Украины – это наша борьба, их дело – это наше дело, а их независимость станет нашей победой. Украинским общинам в Канаде и во всем мире, которые в этот День вышиванки отмечают свою культуру, самобытность и традиции: Канада с вами", – написал Карни.
Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос поздравила украинцев с Днем вышиванки и рассказала, что с гордостью носит свою вышитую рубашку.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также присоединилась к флешмобу по случаю Дня вышиванки.
Также сообщалось, что сотрудники посольства Дании в Украине ко Дню вышиванки одели вышитые рубашки и станцевали гопак.