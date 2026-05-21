Укр Рус Eng

Премьер-министр Канады надел вышиванку в честь праздника

Новости — Четверг, 21 мая 2026, 20:57 — Ольга Ковальчук

Премьер-министр Канады Марк Карни в честь Дня вышиванки надел вышитую рубашку и обратился к украинцам со словами поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.

Глава канадского правительства показал фото, на котором он позирует в украинской вышиванке, и подчеркнул свою поддержку Украины.

"Борьба Украины – это наша борьба, их дело – это наше дело, а их независимость станет нашей победой. Украинским общинам в Канаде и во всем мире, которые в этот День вышиванки отмечают свою культуру, самобытность и традиции: Канада с вами", – написал Карни.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос поздравила украинцев с Днем вышиванки и рассказала, что с гордостью носит свою вышитую рубашку.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также присоединилась к флешмобу по случаю Дня вышиванки.

Также сообщалось, что сотрудники посольства Дании в Украине ко Дню вышиванки одели вышитые рубашки и станцевали гопак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Канада
Реклама: