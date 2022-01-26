Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Украина столкнулась с серьезной угрозой на своей границе. Еще одно российское вторжение кажется вполне возможным.

Учитывая численность российских войск, сосредоточенных в настоящее время у границы, и решимость украинцев защищать свою свободу, результат будет трагическим.

Единое и решительное участие Запада необходимо, если мы хотим избежать катастрофы. Недавний опрос выявил сильную поддержку западной общественностью напористой политики в поддержку Украины. Мы считаем, что это важное и своевременное сообщение для западных лидеров.

Сегодня западные лидеры пытаются уравновесить твердость попытками избежать эскалации.

Готовы ли они подкрепить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в ​​наихудшем случае?

Мы считали важным систематически исследовать западное общественное мнение, чтобы понять, как общественность относится к текущему кризису. Какую политику в отношении Украины хотят видеть люди в западных странах? Поддержат ли граждане своих лидеров в последовательной и твердой политике защиты Украины?

Исследование по шести странам, проведенное по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука, включало 600 интервью на страну с репрезентативными выборками населения США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Исследование показало, что во всех опрошенных странах, хотя, конечно, и с национальными различиями по всем вопросам, население Запада не только одобряет решительные дипломатические и экономические меры, но и поддерживает военное вмешательство для сдерживания российской агрессии и защиты границ Украины.

Если сдерживание не сработает и Россия снова вторгнется в Украину, население Запада будет еще более настойчиво поддерживать военную поддержку со стороны стран-членов НАТО.

Граждане Запада хотят поддерживать Украину и верят, что напористая политика может успешно сдерживать Россию. В то же время они ожидают от Украины и ее руководства полной приверженности реформам и искоренению коррупции.

Вот некоторые основные результаты опроса.

Западная общественная поддержка основана на в целом положительном отношении к Украине и на идее вступления страны в ЕС и НАТО.

Явное большинство или почти половина всех респондентов считают, что Украина и Запад разделяют одни и те же ценности, в том числе 61% в Польше, 57% в Великобритании, 56% в Канаде, 54% в США, 48% в Германии и 47% во Франции. На тот же вопрос о России ответ — однозначное "нет".

На вопрос "Если ЕС/НАТО будут принимать кандидатов в ближайшие пять-десять лет, какую страну следует принять?" Украина занимает первое место среди одиннадцати перечисленных стран-кандидатов.

На Западе большинство считает важным, чтобы их родная страна поддерживала Украину, ее свободу и усилия по самозащите.

Большинство также считает поддержку Украины важной для европейской безопасности.

Западное население выступает против идеи "пожертвовать" Украиной ради улучшения отношений с Россией. Только около 15% респондентов считают, что улучшение отношений с Россией важнее, чем защита Украины, при этом самый высокий показатель в Германии – 18%.

В условиях нынешнего военного кризиса большинство или почти половина всех шести опрошенных стран выступают за союзников по НАТО, взявших на себя обязательство защищать Украину от российской агрессии, в том числе 66% в Польше, 61% в США, 61% в Канаде, 57 % во Франции, 49% в Германии и 47% в Великобритании.

Через единство и решимость Запад может помочь защитить как территориальную целостность Украины, так и демократические ценности. Мы считаем, что у Запада есть моральное обязательство сделать это. Западные страны всегда поддерживали и поощряли Украину на ее европейском и евроатлантическом пути. Запад теперь обязан поддержать Украину в этот момент истины.

Опрос показывает, что западные граждане поддержат своих лидеров, если они поступят правильно. В то же время граждане Запада хотят, чтобы их лидеры были жесткими не только в защите Украины, но и в требовании реформ от Украины.

70% в Великобритании, 67% в Польше, 63% в США, 60% в Германии, 55% в Канаде и 53% во Франции придерживаются стойкого убеждения, что Украина должна сначала собраться, прежде чем принимать более существенные меры. Западное население считает украинское гражданское общество главным партнером в проведении реформ.

В момент серьезной угрозы население Запада готово поддержать право Украины на самозащиту и выбор страны в пользу демократического будущего.

Поскольку западные лидеры сталкиваются с большим кризисом, у них есть основания полагать, что их избиратели поддержат их, а не сдержат, если они займут принципиальную позицию в поддержку Украины и поддержат их напористыми мерами в соответствии с требованиями ситуации.

Авторы:

Карл Бильдт, член правления Ялтинской европейской стратегии,

Александр Квасьневский, председатель правления Ялтинской европейской стратегии,

Виктор Пинчук, основатель и член правления Ялтинской европейской стратегии

Андерс Фог Расмуссен, член правления Ялтинской европейской стратегии.

О методологии исследования:

Исследовательский центр Schoen Cooperman Research провел 600 интервью на страну в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше с репрезентативными выборками взрослого населения в целом, а также дополнительно 185 интервью со специалистами с высшим образованием и средним и высоким доходом в каждой стране от имени Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Респонденты во вторичной выборке определяются как специалисты, работающие в таких отраслях, как технологии, бизнес-услуги/консалтинг, финансы, здравоохранение, юриспруденция, наука, госуправление, средства массовой информации и развлечения с высшим образованием или его эквивалентом в своей стране и годовым доходом в верхней четверти или одной трети распределения доходов в их родной стране. Все опросы были проведены посредством онлайн-интервью.

Респонденты были опрошены с использованием процедур случайного отбора и должны были ответить на ряд проверочных вопросов, чтобы убедиться, что они являются взрослыми в данной стране происхождения. Погрешность для каждой выборки генеральной совокупности составляет +/- 4% при уровне достоверности 95% и +/- 7% при доверительной вероятности 95% для каждой выборки специалистов с высшим образованием и доходом от среднего до высшего.