Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине

Чим став для світу демонстративний стрибок Владіміра Путіна в обійми Пекіна?

Більшість світових експертів переконана, що це однозначно погана новина для Заходу. Варто із цим погодитися, але додати – і одночасно позитивна новина для України.

Згадаємо, з чого все починалося у квітні 2021 року: військовий шантаж Кремля, зустріч Джо Байдена з Ангелою Меркель та Путіним і згода США на добудову Північного потоку-2. Дуже ймовірно, що ця згода була дана в обмін на обіцянки Путіна зберігати нейтральну позицію у протистоянні США із Китаєм.

Тоді ж "близькі до Кремля" джерела стверджували, що Путін запропонував "Велику угоду " Байдену - в обмін на Україну та монополію Газрома в Європі, Росія не буде зближуватися з Китаєм, чим допоможе США змінити геополітичний баланс на свою користь.

Очевидно, що далі (можливо, після відходу канцлери Меркель) США відмовилися від реалізації цієї угоди. "Північний потік-2" знову забуксував, Україну не здали, НАТО продовжував говорити про "відкриті двері".

У відповідь з`явився російський ультиматум, який підняв планку у торгах.

Натомість, цей крок Кремля призвів до неочікуваного для них результату - замість чергових порцій "глибокої занепокоєності", США та союзники почали масові поставки надсучасного озброєння Україні, Велика Британія з Польщею підтримали ідею тристороннього союзу з Україною, а Туреччина підписала угоду про вільну торгівлю на додаток до заводу Байрактарів під Києвом.

І от, ми бачимо відповідь Путіна - агресивний відскок до "друга Сі" з демонстративною заявою, що тепер газ піде не в Європу, а до Китаю.

В чому тут позитив для України?

1.Для нас складаються унікальні геополітичні умови для посилення суб`єктності та формування нових союзів з сусідами (Польща, Литва, Естонія, Латвія, Румунія, Туреччина) та США, Великобританією, а також іншими країнами Європи і не лише.

2.Кристалізація нових "полюсів", де Росія стоїть не на боці Європи та США - це шанс на зниження впливу РФ у ЄС та зміну відношення до України (в тому числі, прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції).

3.Енергетичний шантаж Росії і демонстративна переорієнтація на китайський ринок може суттєво змінити енергетичну стратегію ЄС і сприятиме зменшення залежності від російських енергоносіїв.

4.Росія може почати масовий трансфер своїх передових військових технологій Китаю (гіперзвук, зокрема), що примусить Захід більш практично поставитися до розвитку своїх військових можливостей (і тут доцільність приєднання України до НАТО може перейти з площини розмов про "треба зробити багато домашньої роботи" до розуміння, що Україна зараз - потужний військовий ресурс у протистоянні з Росією).

4.Україна у всіх цих процесах буде частиною євроатлантичної команди.

5.Динаміка зближення України з Заходом через шантаж Росії кожного дня знижує шанси РФ на реванш. Фактично, зараз кожного дня відбувається більше геополітичних подій, ніж протягом кількох минулих років (до речі, нагадує відчуття, як на початку 1990-х).

6. Китай має дуже конкретні власні інтереси стосовно Росії, а тому РФ входить в турбулентний період свого існування, де "союзник" може спокійно придушити в обіймах і скаже, що так і було.

Висновок: Путін знову всіх "переграв".

Китай отримав чудову можливість скористатися із вразливої позиції РФ. Натомість, Захід не має іншого виходу, як позбуватися своїх ілюзій і гуртуватися.

А Україна має чудові можливості для швидкої суб`єктивізації і швидко влитися в колектив євроатлантичних демократій.

PS Звісно, що Путін не залишив планів про руйнацію та окупацію України. Це для нього питання принципове. А судячи по кадрам з відкриття олімпіади (коли він прикинувся сплячим) - психологічно болюче.

Тому, варто нарощувати темпи з посилення ЗСУ і гуртування союзників. Все лише починається.

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