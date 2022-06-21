Продолжительность вступления в ЕС теперь зависит только от Украины

В то время как в Украине продолжается война, одновременно с отчаянием есть и надежда. Надежда, что когда-нибудь эта война закончится и Украина станет нормальным европейским государством.

Это надежда, которой держится много украинцев, даже когда они ищут убежище в подвалах или убегают от обстрелов. Это надежда, которая была в сердцах украинцев, по крайней мере, с 2014 года. Мы подводили их, оставляя их в серой зоне, надеясь, что это может успокоить и умиротворить режим Путина, или просто считая Украину неспособной даже попытаться подать заявку в клуб.

Но эту надежду снова разожгла Урсула фон дер Ляйен, которая во время своего визита в Киев вручила президенту Зеленскому конверт с опросником. Ее сопроводительные слова были: "Уважаемый Владимир, здесь начинается украинский путь к вступлению в ЕС".

Ее поддержали в Европарламенте, который при этих обстоятельствах признал, что Украина заслуживает возможности приступить к процессу вступления. Как сказала Роберта Метсола во время Украинской утренней дискуссии в Давосе на Всемирном экономическом форуме: "Зачем нам тратить снова десятилетия, прикрываясь законностью, если это только вопрос политической воли?" Кроме того, на саммите в Версале в марте 2022 года лидеры ЕС ясно заявили: Украина готова сделать следующие шаги на своем европейском пути.

С тех пор мы слышали отказы в этом вопросе, но мы, члены Наблюдательного совета YES, хотим подчеркнуть, что украинцы услышали обещание главы комиссии громко и четко. Это их свет в конце тоннеля – после нескольких лет неустойчивого прогресса все наконец-то изменилось.

Украинцы обосновывают свои требования своей военной храбростью.

А также тем, что они сражаются не только за свободу и территориальную целостность Украины, но и за свободный и демократический мир. И они имеют на это полное право.

Но существует еще больше причин. Как отмечает аналитический Центр европейских политических исследований (ЦЕПИ), Украина стала более готова к применению Acquis Communautaire благодаря Соглашению об ассоциации (СА) и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), Украина оперативно выполняет немало условий, необходимых для получения статуса страны-кандидата. По сравнению с предыдущими расширениями и нынешним портфелем расширения на Западных Балканах, Украина уже готова сделать следующий шаг.

Конечно, в анализе ЦЕПИ также честно указано об отсутствии в Украине прогресса в борьбе с коррупцией, развитии независимой судебной системы и гарантировании верховенства права, в частности, в экономической сфере. Поэтому мы пока не можем утверждать, что Украина отвечает Копенгагенским критериям членства в ЕС. Это существенная проблема.

Но это просто означает, что трудно предсказать, сколько времени продлится процесс вступления Украины.

В Договоре нет ничего, что ограничивало бы политическую волю лиц, принимающих решение, начать процесс присоединения.

Мы не верим, что может быть ускоренная процедура вступления Украины в ЕС. Но может быть принято оперативное решение – мы надеемся, что уже на следующей встрече лидеров ЕС 24 июня – начать процесс вступления.

Мы призываем лидеров ЕС принять такое решение на основе:

- прогресса, которого Украина достигла в рамках процесса пересмотра УА и УВЗСТ,

- четкой воли храбрых украинцев присоединиться к ЕС (опросы свидетельствуют о более 90%),

- способности гражданского общества поддерживать своих лидеров в необходимом институциональном развитии.

В 2014 году украинское гражданское общество заставило лидеров страны признать свой выбор европейского будущего и благодаря смене режима установило более тесные связи с ЕС. Война укрепила решительность украинского народа в этом вопросе.

При надлежащей поддержке украинцы могут построить свою нацию в полном соответствии с Acquis.

Но они не в силах сделать это самостоятельно. Необходима массовая поддержка перед вступлением для институционального развития. Все нынешние страны-кандидаты воспользовались соответствующими программами для такой поддержки, такими как Phare или Инструментом предвступительной поддержки (IPA).

Украинский IPA должен быть особенно мощным. Программа IPA вместе с давлением и поддержкой гражданского общества Украины позволит Украине преодолеть коррупцию и построить независимые институты, достаточно сильные для единого рынка.

Сколько будет длиться процесс присоединения, зависит только от решимости принимающих решение украинских лиц.

И, наконец, есть веская экономическая и политическая причина помогать институциональному развитию Украины в беспрецедентных для Союза масштабах, ведь как страны-члены, так и другие международные доноры все равно будут тратить огромные средства на восстановление Украины.

Чтобы гарантировать прозрачность и эффективность расходов, специальная модель управления, созданная ЕС, является лучшим инструментом.

Правительства демократического мира, подотчетные своим налогоплательщикам, могут продемонстрировать, что финансовые взносы в Украину расходуются эффективно, чтобы помочь восстановить крупную европейскую страну в соответствии с требованиями acquis ЕС.

Кроме того, IPA гарантирует не только эффективные затраты, но и позволяет донорам поэтапно распределять поддержку в соответствии с тем, что необходимо: после начальной фазы восстановления должна поступить более постоянная и традиционная структурная поддержка ЕС в сочетании с многосторонними грантами и, в конечном счете, должно быть более активное вовлечение частного сектора, а обычные учреждения должны взять на себя большую роль.

Мечта украинского народа о присоединении к ЕС может быть осуществлена, если мы поддержим усилия по восстановлению с помощью возможностей институционального развития, которые могут обеспечить только ЕС и его предвступительный процесс.

Чем быстрее ЕС предложит Украине начать процесс вступления и обязуется выполнять мощную программу поддержки перед вступлением, тем лучше будет результат. Также не забывайте, что мы обещали!

По крайней мере, украинцы, которые ищут укрытия от ракет и пуль, думают, что мы это сделали. Они (пока) не очень разбираются в наших разговорах о недообещаниях, недорешениях, они еще открыты для обсуждения.

Мы не можем их разочаровывать, мы должны двигаться вперед, к лучшему миру и лучшей Украине.

Лучшей геополитикой ЕС всегда было расширение. И это не изменится в сегодняшний переломный момент.