Эмбарго в пролете: как европейские страны продолжают потреблять российское топливо

Чи вдасться західним країнам реалізувати анонсоване ембарго на російську нафту та нафтопродукти? На жаль, існує суттєва загроза того, що без додаткових вторинних санкцій російська нафта буде продовжувати надходити в Європу в обхід ембарго – у формі нафтопродуктів з третіх країн.

Шостий пакет санкцій ЄС, який був прийнятий 3 червня, забороняє морський імпорт російської нафти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого 2023 року – імпорт нафтопродуктів з РФ. Ембарго зі свого боку Велика Британія оголосила ще 8 березня, обіцяючи, що до кінця року заборонить імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Втім, як виявляється, європейські авіакомпанії не поспішають позбуватися російського пального та на додаток купують його в Індії, заплющуючи очі на те, що воно виготовлене з російської нафти.

Інший приклад – мережі роздрібної торгівлі та автозаправні станції в Англії продовжують продавати своїм клієнтам російське дизельне пальне.

Згідно з інформацією Russia Fossil Tracker – проєкту, який спрямований на облік та висвітлення експорту енергоносіїв Росії після вторгнення в Україну, від початку повномасштабного вторгнення Росія заробила 132 мільярди євро на експорті викопного палива на світові ринки.

Відповідні дані для проєкту збирають аналітики Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), відстежуючи переміщення суден і комерційні потоки трубопроводів. Аналітики CREA описали постачання нафтопродуктів російського походження з Індії до Європи як "важливу лазівку, яку потрібно закрити".

Хто купує російське авіапаливо?

Згідно з нещодавно оприлюдненим аналітичним звітом Zero Carbon Analytics, у 2021 році IAG, власник British Airways, був найбільшим споживачем авіаційного палива, імпортованого з Росії.

British Airways використовували в середньому 586 барелів російського авіапалива на добу. Скандинавські авіалінії (SAS) були наступним найбільшим його споживачем минулого року – з 308 барелями на добу.

Суттєві обсяги також споживали Wizz Air, Easyjet, Ryanair, Turkish Airlines, Lufthansa, Air France і Pegasus. Загалом минулого року вони заплатили Росії за пальне більше мільярда євро.

Серед аеропортів Європи у 2021 році лондонський Хітроу був найбільшим споживачем російського авіапалива – 874 барелів на добу. Наступним був паризький аеропорт Шарль де Голль (706 б/д), за ним – амстердамський Схіпхол (225 б/д) і лондонський Гатвік (126 б/д).

В період з 2011 по 2021 рік аеропорти Лондона, а саме Хітроу та Гатвік, були найбільшими споживачами російського авіапалива у Великій Британії, на них припадало в середньому 92% споживання.

Індія є третім за величиною джерелом імпорту авіаційного палива до Європи. При цьому наразі Індія значно збільшує імпорт російської сирої нафти, що перенаправляється з Європи.

Отже, великий торговий потік авіаційного палива з Індії до Європи стає все більш російським.

Як повідомляє Reuters, в середині липня індійські нафтопереробники почали розраховуватися за російську нафту в дирхамах. "Роснефть" постачає нафту до Індії через трейдерські фірми, зокрема Everest Energy та Coral Energy.

А в червні Індія стала другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю.

З десяти країн, які постачають найбільше авіаційного палива для європейських авіаліній, шість отримали в рейтингу Freedom House оцінку "невільні" з точки зору доступу до політичних прав і громадянських свобод.

Після вбивства відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в жовтні 2018 року громадськість закликала європейські авіакомпанії компанії припинити ділові зв’язки з Саудівською Аравією. Але наступного року вони не зменшили, а збільшили закупівлі авіаційного палива Саудівської Аравії. У 2019 році вони імпортували на 6% більше саудівського керосину.

Авіакомпанії Великої Британії та ЄС повинні бути чесними щодо того, де вони купують пальне для своїх літаків, а також розкривати ті кроки, яких вони вживають, щоби бюджети на закупівлю палива не фінансували російську війну або репресії в інших автократичних режимах.

"Як свідки жахів війни Путіна проти України, як ми можемо продовжувати купувати авіаційне паливо, яке допомагає її фінансувати? Також не варто замінювати російську нафту паливом з інших проблемних держав", – каже Джо Дарденн, директорка організації Transport&Environment.

Pumping for Putin

Серед європейських країн Велика Британія була однією з найменш залежних від російської нафти. Частка країни-агресора у загальному британському імпорті нафти та нафтопродуктів у 2021 році складала лише 8%, тому запровадження ембарго не було політично складним кроком для уряду Бориса Джонсона.

Оголошення заборони на російську нафту стало гучною політичною заявою, яка отримала велику увагу в медіа, але з її впровадженням на практиці наразі є суттєві проблеми.

"У нас є більш ніж достатньо часу, щоб ринок і наші ланцюжки постачання адаптувалися до цих істотних змін. Компанії повинні використати цей рік, щоб забезпечити плавний перехід, щоб споживачі не постраждали", – заявив міністр економіки Великої Британії Квазі Квартенг, оголошуючи ембарго на російську нафту у березні.

З того часу ні уряд, ні бізнес у Британії особливо не поспішають з відмовою від російської нафти та нафтопродуктів.

У відповідь Greenpeace UK за підтримки інших екологічних та правозахисних організацій вимагають від уряду та компаній негайного припинення імпорту та використання російського палива.

Британські супермаркети (багато з яких також торгують пальним) стикаються з гострою критикою та публічним тиском через те, що вони продовжують продавати російське дизельне пальне своїм клієнтам.

У червні активісти кампанії "Pumping for Putin" розмістили тисячі наклейок з обличчям Путіна на бензоколонках супермаркетів, закликаючи роздрібних торговців припинити торгівлю російською нафтою.

"Торгові мережі Великої Британії хочуть, щоб ми повірили, що вони етично налаштовані та підтримують Україну, але якщо вони продають російську нафту, то є співучасниками бійні", – сказав Метт Меллен, редактор екологічного онлайн-журналу Ecohustler, який ініціював цю кампанію.

Мішенями кампанії стали найбільші мережі супермаркетів Sainsbury’s, Tesco, Morrisons і Asda, які раніше публічно заявили про підтримку України.

В коментарях журналістам вони підтвердили, що російське дизельне пальне все ще може продаватися на їхніх заправках, посилаючись на рішення уряду, що імпорт російської нафти має припинитися лише до кінця року.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб зменшити кількість дизелю, який ми купуємо в Росії, з перших днів конфлікту. Це складний процес, але ми прагнемо співпрацювати з британською паливною промисловістю та урядом, щоб підтримати заборону на імпорт російської нафти, яка має набути чинності до кінця цього року", – сказав у коментарі DeSmog Райан Бартлетт, комерційний директор мережі супермаркетів Sainsbury's.

Tesco, Asda і Morrisons відмовилися від коментарів. Відомо, що ці мережі планують поступово відмовитися від російського палива та виключити його зі своїх ланцюгів постачання до кінця року, відповідно до терміну, встановленого урядом.

Раніше вони заявляли про підтримку України у формі гуманітарної допомоги та вилучення з магазинів продуктів, які постачалися з Росії.

Як зробити ембарго ефективним?

Щоб нафтове ембарго почало працювати та було справді дієвим, вторинні санкції мають бути накладені на нафтотрейдерів, страхові компанії та всі інші бізнеси, що задіяні у поставках російської нафти.

"Компанії повинні проводити належну перевірку походження нафти та нафтопродуктів, у тому числі на нафтопереробних заводах і пунктах зберігання в портах і терміналах.

Якщо вони не в змозі запобігти потраплянню російської нафти в свій ланцюжок створення доданої вартості або суттєво знизити цей ризик, ділові відносини з ними слід припиняти",

радить Річард Кент, бізнес-аналітик правозахисної організації Amnesty International.

Також необхідно, щоб уряди вживали системних заходів для скорочення попиту на російське паливо, які також необхідні для подолання кліматичної кризи та досягнення цілей Європейського зеленого курсу з декарбонізації економіки.

Зокрема, для скорочення споживання авіаційного палива екологічні організації в ЄС закликають Єврокомісію заборонити перельоти на короткі відстані та скасувати податкові пільги для авіакомпаній, які надають їм перевагу над залізничними перевезеннями.

"Авіаційна галузь повинна взяти час, щоб уважно поглянути на себе та спланувати майбутнє з меншою кількістю нафти та польотів", – каже Джо Дарденн з Transport&Environment.

Ще одним надзвичайно ефективним способом зменшення споживання палива може бути заохочення людей менше використовувати автомобілі, а також електрифікація комерційного транспорту.

Уряди Великої Британії та країн ЄС повинні невідкладно розглянути питання про стимулювання електрифікації комерційного транспорту, а також прискорити згортання виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згорання.

Це має відбутися не до 2035 чи 2030 року, а протягом одного-двох років. Інакше важко повірити у заяви про те, що європейські країни хочуть зупинити війну в Україні, захистити права людей в інших регіонах та відвернути кліматичну катастрофу.

