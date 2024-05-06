Продление "транспортного безвиза": какие условия предлагает Еврокомиссия и что отстаивает Украина

Єврокомісія не дає відповіді на запитання, що робити, коли "транспортний безвіз" не може повноцінно виконуватися через блокування кордону

29 квітня Рада Євросоюзу офіційно затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Пояснюючи простіше: тепер українська сторона разом з Єврокомісією можуть предметно обговорювати умови, на яких буде продовжено "транспортний безвіз". Тобто можливість і надалі виконувати двосторонні вантажні перевезення без дозволів.

Ключове – те, що Європейський Союз хоче продовжувати Угоду та зробити її більш ефективною для всіх сторін.

Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення автомобільні перевезення між Україною та країнами ЄС виконувалися саме на основі дозволів. Цих дозволів була фіксована кількість з кожного країною. Один дозвіл дорівнює одному перевезенню.

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Ще до великої війни цих дозволів не вистачало, і часто, особливо під кінець року, наші перевізники вже не могли виконувати двосторонні та транзитні перевезення.

Угода ж, яка скасувала дозволи, почала діяти у червні 2022 року.

Фактично це відповідь на російське вторгнення, яке повністю змінило логістичні маршрути, у першу чергу через морську блокаду.

Восени минулого року саме ця угода, за твердженнями польських перевізників, стала ключовою причиною блокування кордону. За їхніми словами, Угода спричинила дисбаланс на ринку двосторонніх перевезень, з чим ми не згодні. І це власне підтверджують цифри.

Важливо, що Угода позитивно вплинула не лише на український ринок, зокрема, імпорт з боку країн ЄС автомобільним транспортом до України зріс на третину.

Для того щоб попередити дисбаланс на ринку перевезень Україна-ЄС, Єврокомісія пропонує розглянути зміни до Угоди. Відповідні пропозиції до обговорення вже надійшли Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури.

Позиція нашої команди на чолі з віцепрем'єром з відновлення Олександром Кубраковим полягає в тому, що будь-які зміни та нові механізми мають бути прозорими, чітко вимірюваними, не дискримінаційними щодо українських перевізників, містити зрозумілі механізми та алгоритми.

Про що мова – пояснюю нижче.

18 місяців замість року

Ключовою зміною є пропозиція продовжити Угоду ще на рік та згодом автоматично пролонгувати до кінця 2025 року. Основною умовою тут є згода обох сторін продовжити дію "транспортного безвізу" за умови відсутності порушень умов Угоди.

Відповідне рішення має бути схвалене за три місяці до завершення терміну дії Угоди.

Таким чином, ми забезпечимо прогнозованість та передбачуваність на ринку автомобільних перевезень. Це дозволить перевізникам та виробникам довгостроково планувати свою діяльність, а державі – мати стабільні надходження до бюджету.

У рамках змін до Угоди та для її ефективної реалізації пропонується створити спеціальну робочу групу. Вона має складатися з 16 членів, вісім з боку Євросоюзу та вісім з боку України.

Представники Євросоюзу хочуть забезпечити систему ротації членів цієї групи між державами-членами ЄС, але з правом постійного представництва країн, що межують з Україною – Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Пропонується, щоб робоча група звітувала перед Спільним комітетом Угоди кожні шість місяців про статус реалізації домовленостей.

Маркування вантажівок та дозвільні документи

Єврокомісія пропонує зобов’язати всіх водіїв, не лише українських, мати при собі ліцензію на перевезення.

З одного боку, це не створить додаткових труднощів. Нюансом лишається механізм перевірки таких документів. Тому що українські ліцензіати не мають в принципі паперових документів, адже сьогодні ця процедура в Україні повністю оцифрована.

Більш того, жодна українська вантажівка не може виїхати з України, якщо не має відповідної ліцензії на перевезення. Так працює система єЧерга для перетину кордону, в якій просто неможливо зареєструватись, якщо перевізник не має ліцензії.

Дані ж про ліцензіатів наявні в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. Кожен український перевізник має електронний кабінет, де він отримав ліцензію.

Щоби підтвердити законність своєї діяльності, водій може мати витяг з цієї системи з QR-кодом, який потрібно просканувати.

Відкритим питаннями лишається, як контролюючі органи влади країн ЄС перевірятимуть достовірність ліцензії.

Європейські колеги пропонують створити систему обміну інформацією між компетентними органами. Ми зі свого боку давно пропонували інтегрувати бази даних, адже, як я вже сказав, в Україні вся інформація про перевізників вже давно в "цифрі".

Окрім цього, ще однією пропозицією, яку цілком легко виконати, є спеціальне маркування вантажівок – як українських, так і країн-членів ЄС. Тобто йдеться про позначки для транспорту, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Порожній транспорт та попередження дисбалансу

Є також пропозиції, які потребують уточнення, а саме яким чином будуть реалізовані відповідні зміни.

Наприклад, пропонується вантажівкам, що виїжджають порожніми з України, мати документи на той товар, за яким вони їдуть. Ми зі свого боку пропонуємо уточнити це положення. Тому що є низка питань, які потребують деталізації.

Наприклад, хто та яким чином зможе перевірити такі документи, їхню достовірність, або ж що робити, якщо товар, за яким їхав водій, не може бути завантажений, і він забирає інший.

Угоду про лібералізацію також пропонується доповнити нормою щодо інформування сторін Угоди про перевізників, які системно порушують правила. Йдеться про значні порушення правил дорожнього руху, каботаж, підробку документів. Тут же Єврокомісія пропонує створити кожній стороні механізм санкцій до таких перевізників.

Найбільше питань з точки зору реалізації та прозорості викликає можливість за рішенням однієї сторони, у даному випадку ЄС, призупиняти на три місяці дію Угоди повністю або частково в окремих географічних зонах, наприклад одній чи кількох державах, у разі виникнення значного дисбалансу на ринку двосторонніх перевезень.

Останнє європейські колеги пропонують визначити як існування на ринку перевезень проблем, що призводять до перевищення пропозиції над попитом, що тягне за собою загрозу фінансовій стабільності та витіснення значної кількості перевізників у цій географічній зоні.

На нашу думку, як безпосередньо запропонована норма, так і визначення "серйозної загрози ринку" потребують деталізації. І це те, на чому ми будемо наполягати.

Що можна вважати загрозою ринку перевезень однієї з держав?

Розглянемо це на прикладі Польщі. Дійсно, наші перевізники роблять більше двосторонніх перевезень, ніж, наприклад, Польща. Але на це є об’єктивні причини. У першу чергу тому, що українська компанія готова їхати в Київ, Харків, Одесу, Дніпро, на що не погоджуються іноземці.

Очевидно, що в такому випадку польським компаніям хочеться виконувати перевезення лише у прикордонні регіони, не наражаючи себе на небезпеку. Більшу частину ж перевезень, очевидно, будуть виконувати наші перевізники. То що тоді можна вважати загрозою ринку, яке співвідношення?

Хорошою новиною є те, що навіть на реалізацію відповідного пункту потрібне рішення Спільного комітету Угоди. Тобто його мають підтримати більшість країн ЄС. Це дійсно хороший запобіжник будь-яким маніпуляціям та намаганням будь-кого з країн-членів ЄС призупинити Угоду.

У підсумку ключовою перемогою є пропозиція продовжувати Угоду до кінця наступного року, що тягне за собою прогнозованість ринку міжнародних вантажних перевезень. Проте ми точно будемо працювати над тими пунктами, які, на нашу думку, потребують уточнення, в іншому разі вони можуть створити прецеденти для стабільної реалізації Угоди.

Разом з тим, Єврокомісія не дає відповіді на запитання,

що робити, коли Угода фактично не може повноцінно виконуватися через блокування кордону.

Наразі не існує жодних гарантій, що в один момент перевізники сусідньої країни не захочуть заблокувати кордон, що означає блокування власне Угоди. І це ті запобіжники, на яких ми будемо наполягати зі свого боку.

Окрім цього, для нас важливо зафіксувати в Угоді, що виїзд з України для всіх вантажівок, незалежно від місця реєстрації, виконується винятково за записом у системі єЧерга.

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