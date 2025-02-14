Трамп вне законов: куда заведет США атака президента на судебную систему

Через амбіції Трампа американська республіка зараз стоїть на роздоріжжі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що "судді не мають права контролювати законну владу виконавчої гілки".

Цей випад у бік федеральної судової системи загрожує порушити усталене розуміння того, що саме суди мають останнє слово у тлумаченні законів.

На тлі сумнівних з конституційної точки зору указів президента Дональда Трампа – таких як скасування права на громадянство за народженням та розпуск адміністративних агентств, затверджених Конгресом, – заява Венса лише загострює конституційну кризу в США.

В основі цього питання лежить проста теза: національні вибори не є конституційними конвенціями.

Конституційні конвенції – це виняткові події, які встановлюють фундаментальні норми і процедури для здійснення державної влади. У 1787 році Конституційна конвенція США виробила політичну та правову основу, яка визначила форму правління (демократична федеративна республіка), основні принципи (права особи, принципи належної правової процедури та рівного захисту), а також механізм набуття Конституцією чинності (ратифікація штатами).

Основою американської республіки є ідея, що задля захисту свободи від тиранії влада має бути розділена між трьома рівноправними гілками, кожна з яких діє автономно у своїй сфері.

Таким чином, Конгрес регулює формування політики та розподіл федеральних коштів через свою законодавчу функцію; виконавча влада впроваджує політику та захищає національну безпеку; а суди тлумачать закони та положення Конституції.

Через вибори громадськість визначає, хто представлятиме її інтереси в межах цього конституційного порядку.

Обрані посадовці не можуть довільно змінювати цю систему. Наприклад, вони не можуть просто скасувати вибори або анулювати результати вільного й чесного голосування.

Вони також не можуть змінювати основні правила здійснення державної влади, зокрема скасовувати індивідуальні права або безкарно порушувати принципи належної правової процедури та рівного захисту.

Однак ситуація ускладнюється, якщо обраний посадовець, наприклад президент, вирішує, що саме його думка (а не позиція Верховного суду) є визначальною у питанні відповідності певного указу чи дії Конституції.

Ця суперечка виникла ще на ранньому етапі історії Сполучених Штатів і була знаменито вирішена у знаковій справі Верховного суду США Marbury v. Madison (1803).

Головний суддя Джон Маршалл постановив від імені суду, що "питання, які за своєю природою є політичними або які, згідно з Конституцією та законами, належать до компетенції виконавчої влади, ніколи не можуть розглядатися в цьому суді". Водночас юридичні питання, особливо ті, що стосуються тлумачення самої Конституції, належать до сфери повноважень судової влади.

Знаковий статус рішення Верховного суду у справі Marbury v. Madison випливає з наступних слів: "Беззаперечно, визначати, що є законом, є сферою повноважень і обов’язком судової влади. Ті, хто застосовує правові норми до конкретних справ, обов’язково повинні їх тлумачити та пояснювати. Якщо два закони суперечать один одному, суди повинні вирішити, як кожен із них застосовується".

У справі Marbury вперше Верховний суд стверджував, що лише судова гілка влади має останнє слово щодо тлумачення Конституції та визначення того, чи суперечать конкретні законодавчі чи виконавчі дії її вимогам.

Якщо законодавці думають інакше, як це було у справі Marbury, їхня влада повинна поступитися вищій владі Верховного суду.

Це саме стосується й президента.

Однак може бути й інакше. Наприклад, у справі Worcester v. Georgia (1832) Верховний суд вирішив, що нація корінних черокі була незалежною політичною спільнотою, до якої не застосовувалися закони штату Джорджія.

Це означало, що місіонер, який жив серед черокі, не міг бути притягнений до відповідальності за відмову складати присягу на підкорення законам Джорджії.

Хоча ця історія (яку цитує Венс), ймовірно, є апокрифічною, кажуть, що президент Ендрю Джексон відреагував на рішення суду словами: "Джон Маршал прийняв своє рішення, тепер нехай він його й реалізує".

І справді, рішення суду не завадило Джексону відправити федеральні війська для виселення черокі з їхніх земель.

Результатом цього стала "Дорога сліз": примусовий марш до Індіанської території (тепер Оклахома), який, за оцінками, не пережили близько 10 тисяч корінних американців.

Опір південних штатів авторитету суду щодо десегрегації державних шкіл, як це передбачено рішенням Brown v. Board of Education (1954), розповідає трохи іншу історію.

Виконуючи пряме розпорядження президента Дуайта Д. Ейзенхауера, федеральні війська стримали ворожу натовп і безпечно провели молодих чорних студентів (відомих як "Дев'ятка з Літл-Рока") в раніше повністю білу державну середню школу.

Але що якби Ейзенхауер вирішив не діяти проти опору сегрегаціоністів до рішення Brown? Сполучені Штати, без сумніву, сьогодні були б зовсім іншою країною.

Американська республіка зараз стоїть на подібному роздоріжжі.

Але питання не лише в тому, які національні політики реалізуватимуть вибрані представники народу. Більше питання полягає в тому, чи можуть вибрані посадовці – через прямі дії чи стратегічну бездіяльність – змінити саму конституційну основу.

Попри думку Венса, добре встановлено, що в межах конституційного порядку США "це беззаперечна прерогатива та обов'язок судової влади [а не виконавчої] – визначати, що є законом".

Наполягаючи на своїй власній перевазі, виконавча гілка під керівництвом Трампа фактично прагне змінити конституційну структуру США, систему перевірок і балансів серед рівноправних гілок влади.

Трамп не має конституційних повноважень для здійснення цієї зміни.

Поточні обставини свідчать, що американський народ може відновити демократичну республіку, яку заснували їхні предки, лише стверджуючи своє первісне суверенне право, через вибори, масові протести або інші форми колективних дій.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника