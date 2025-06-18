Европа в фазе изменений: как Украине продвигать свои интересы в трансформирующемся союзе

Європейський Союз активно переосмислює власні підходи. Брюссель більше не є ретранслятором єдиних універсальних стандартів

Європейський Союз переживає період глибинної трансформації – у Брюсселі змінюється не лише політика, а розуміння того, як має працювати ЄС.

І це – не перебільшення. Якщо ще кілька років тому основними словами європейського словника були "сталий розвиток", "верховенство права" та "цінності", то зараз все частіше лунають інші: "безпека", "конкурентоспроможність", "стійкість".

А європейські лідери відкрито говорять про перехід від ідеалізму до прагматизму: "від зеленого – до безпечного та європейського".

Ці зміни матимуть безпосередній вплив на Україну.

Впродовж багатьох років наші реформи часто просувалися під зовнішнім тиском – ЄС, МВФ чи США висували умови щодо боротьби з корупцією, дерегуляції, судової реформи в обмін на фінансову чи політичну підтримку. Багато важливого дійсно вдалося реалізувати завдяки цьому зовнішньому стимулу.

Але сьогодні ситуація докорінно змінилася – не лише для України, а й для самих європейців.

Європейський Союз активно переосмислює власні підходи. Брюссель більше не є ретранслятором єдиних універсальних стандартів.

Сьогодні ЄС змінює правила: вводить захист для власної промисловості, пом’якшує екологічні регламенти, переглядає політику державних закупівель, спрощує вимоги до фермерів, запускає спільні програми в оборонній промисловості. Це більше не ідеологічний іспит – це прагматичне коригування курсу.

Для України це не загроза, а можливість. Але одночасно і сигнал, що й наша стратегія потребує змін.

Ми більше не повинні сприймати політику ЄС як набір вимог чи джерело грантів. Потрібно позиціонувати себе як країну, що зміцнює безпеку, конкурентоспроможність та стійкість самого ЄС.

Європейська трансформація розгортається в кількох ключових напрямах.

Перш за все – регуляторна політика. Єврокомісія презентувала Omnibus package (COM(2024) 105 final), який передбачає скорочення адміністративного навантаження на бізнес на 6 млрд євро, відтермінування частини звітностей зі сталого розвитку, створення більш сприятливого бізнес-середовища. Бо треба захистити європейські галузі. Прагматизм у регуляторній політиці офіційно закріплено як один із пріоритетів.

Далі – екологічна політика. Навіть флагманський EU Deforestation Regulation (Regulation (EU) 2023/1115) отримав пом’якшення під тиском торгових партнерів. Брюссель шукає баланс між екологічними цілями та захистом стратегічних торговельних інтересів.

Це не означає відмову. Але означає перехід від ідеалізму до реалізму.

Відбувається й фундаментальний зсув у промисловій політиці. ЄС формує нові індустріальні пакети підтримки. Запроваджено Net Zero Industry Act (Regulation (EU) 2024/1263), послаблено правила державної допомоги.

Окрема увага приділяється Steel Action Plan – програмі відновлення конкурентоспроможності металургійної галузі.

ЄС починає діяти все більш прагматично і у зовнішній торгівлі. Нові угоди (як-от з Mercosur, Канадою, Австралією) укладаються з геостратегічною мотивацією – зменшення залежності від Китаю, закріплення політичних партнерів, диверсифікація поставок ресурсів.

Навіть у торгівлі з Україною застосовується модель "керованої лібералізації". Після повного скасування тарифів у 2022 році, в 2025-му введено захисні механізми для окремих аграрних товарів – Regulation (EU) 2024/1392. При цьому зберігається загальна лінія підтримки українського експорту.

Проте найбільша зміна – у сфері оборони та безпеки. Вперше ЄС фінансує спільні закупівлі зброї через ASAP Regulation (Regulation (EU) 2023/1525), створює інструменти спільного оборонного виробництва, розробляє SAFE Act. Безпека перетворилася на економічну політику Євросоюзу.

Особливо важливо для України – своєчасно включатися у нормотворчий процес ЄС.

До речі, сам ЄС вже має практику включення партнерських держав до своїх політик ще на етапі розробки норм.

Наприклад, Норвегія та Ісландія імплементують більшість регламентів ЄС через механізм ЄЕЗ; Швейцарія має доступ до внутрішнього ринку через двосторонні угоди; Ізраїль вже включений до програм Horizon Europe та Digital Europe.

Канада через угоду CETA бере участь у регуляторних консультаціях та партнерствах у сфері сировини; а у сфері оборони Норвегія, Канада та США вже офіційно долучені до окремих проєктів оборонної співпраці в рамках PESCO Military Mobility.

Якою має бути роль України у новій системі європейського прагматизму?

Щоб скористатися новою реальністю, Україна має змінити модель участі у європейській політиці. Йдеться більше не про прохання винятків – йдеться про системну співучасть у формуванні нових європейських правил як майбутній член союзу.

Це звучить дуже амбітно, але може стати реальним, якщо предметом нашої розмови буде те, що цікаво і самому ЄС.

На рівні уряду та компаній необхідно перейти від звітності до системного моніторингу політик ЄС. Ми маємо відстежувати нові ініціативи Єврокомісії та наполегливо вимагати врахування України як "особливого партнера з перспективою членства".

Це означає – заходити у роботу ще на етапі консультацій, технічних обговорень та робочих груп.

На рівні експертних команд слід активніше обирати ті зміни в політиці ЄС, які напряму відповідають нашим інтересам. Багато політичних домовленостей попередніх років вже не є актуальними для сучасної Європи.

Ми маємо оперативно аналізувати нові європейські пакети – в обороні, держзакупівлях, промисловості, сировині, аграрній політиці – і швидко ініціювати дзеркальне включення цих норм до переговорних позицій України.

Наше завдання – синхронізувати не лише правила, а й сам стиль діалогу з ЄС.

Від сторони, яку реформують – до сторони, що формує нову європейську архітектуру разом з партнерами.

Сьогодні для України створено унікальне вікно можливостей: перейти від реформи під тиском – до реформи як усвідомленої політики співучасті у новому європейському прагматизмі.

Адже саме такий ЄС формується: ЄС економічної сили, безпекової автономії та гнучкої політики інтересів.

Час перестати запитувати, чого Європа хоче від нас. Час пропонувати рішення, які Європа шукає.

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