Глобальный политический паралич: почему замороженные активы РФ до сих пор не конфискованы

Лише напряму у країнах G7 було заморожено суверенних російських активів на суму щонайменше $264 млрд

Останнім часом провідні спікери Євросоюзу неодноразово згадували про заморожені активи РФ, і це не випадково. Адже ЄС разом з країнами G7 залишаються осередком сотень мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Попри це жодного долара з цих резервів досі не було конфісковано.

Тим часом вже понад три роки Україна дає відсіч агресору, поглиблюючи дефіцит бюджету та зазнаючи колосальних збитків. Зростальні фінансові потреби нашої держави здебільшого закриваються саме бюджетними коштами міжнародних партнерів, але динаміка глобальної політичної підтримки постійно змінюється.

На цьому тлі постає очевидне питання:

чому Захід не використовує найбільш зручне джерело фінансування оборони України — заморожені активи РФ?

На жаль, прийнятної відповіді на це досі немає, втім, є цифри, з якими важко сперечатися.

Адже сума допомоги Україні, вже надана з кишень платників податків наших партнерів, незабаром наздожене вартість усіх російських активів, які ці самі партнери так бояться конфіскувати.

Заморожені мільярди

Після початку вторгнення РФ у лютому 2022 року країни G7 заморозили десятки мільярдів доларів російських суверенних активів. Країни не розкрили точну суму цих активів, але за приблизними оцінками ці кошти розподіляються так:

США – $38 млрд;

– $38 млрд; Велика Британія – $26 млрд;

– $26 млрд; Японія – $58 млрд;

– $58 млрд; Німеччина – $55 млрд;

– $55 млрд; Франція – $71 млрд;

– $71 млрд; Канада – $16 млрд;

– $16 млрд; Італія – невідомо.

Як бачимо, у різних країнах G7 було заморожено суверенних російських активів на суму щонайменше $264 млрд. Крім цього, найбільша сума заморожених активів РФ знаходиться в ЄС в Бельгійському депозитарії цінних паперів та банку Euroclear — близько $227 млрд (€195 млрд).

Тобто загалом ідеться про суму від $500 млрд.

Гуска, що несе золоті яйця

Найбільший "золотий запас" російських активів — у Euroclear — хоч і заморожений, та все одно приносить дохід — через інвестування цих активів на ринку цінних паперів. Ці гроші згідно з інвестиційними договорами та законодавством ЄС вже не належать РФ, а є саме власністю фінансової групи.

За офіційними даними Euroclear з 2022 року "заробив" такі суми від заморожених російських активів:

2022 рік – €821 млн;

– €821 млн; 2023 рік – €4,4 млрд;

– €4,4 млрд; 2024 рік – €6,9 млрд;

– €6,9 млрд; перше півріччя 2025 року – €2,7 млрд.

Частина з цього доходу йде на сплату податків та інші операційні витрати, але кошти все одно обертаються в економіці ЄС.

Таким чином, за час повномасштабної війни Росії проти України Euroclear отримав уже близько €15 млрд від російських заморожених активів. В такому контексті не дивно, коли прем'єр-міністр Бельгії заявляє, що не підтримує конфіскацію російських активів на користь України, і при цьому посилається на "юридичні труднощі цього процесу".

При цьому ЄС погодив надання Україні близько €18 млрд доходів Euroclear від заморожених російських активів. Ці кошти надходять у межах загального кредиту G7 та ЄС на $50 млрд під назвою Extraordinary Revenue Acceleration.

Цей кредит партнери погодили в червні минулого року як допомогу Україні під заставу відсотків від російських активів на невизначений термін.

Проте насправді ж це крок "від", а не "до" конфіскації.

Річ у тім, що при запропонованій схемі основні заморожені $450 млрд російських активів залишаться неконфіскованими. Натомість ідеться про розрахунок з кредиторами України коштом ЄС, а точніше, доходами самого Euroclear.

Наразі в межах кредиту G7 та ЄС Україна отримала понад половину суми кредиту через виплати від ЄС, США, Канади та Великої Британії. Але левова частка цієї суми — бюджетні гроші, а не російські.

Крім цього, Кільський інститут світової економіки порахував, що від початку 2022 року і до кінця 2024-го усі міжнародні партнери України загалом надали нам фінансової підтримки у вигляді коштів, воєнної, гуманітарної та іншої допомоги на суму понад €267 млрд ($300 млрд), або близько $90 млрд на рік.

Саме ЄС був і залишається лідером серед надавачів допомоги нашій державі, про що не варто забувати.

* * * * *

Маючи замороженими близько $450 млрд російських суверенних активів, починаючи з 2022 року країни G7 та ЄС надали Україні близько $300 млрд фінансової допомоги зі своїх бюджетів і також погодили кредит у $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених активів, який навряд буде погашений коштом РФ.

Не треба бути математиком, аби порахувати, що заморожені російські суверенні кошти могли покрити ці бюджетні витрати наших партнерів із надлишком. Попри це Захід продовжує фінансувати допомогу України з кишень своїх платників податків, тоді як російські гроші вже понад три роки зберігаються та навіть приносять доходи фінансовим інституціям.

Як наслідок, платники податків стомлюються від фінансування України своїм коштом, і політична підтримка нашої держави в країнах-партнерках падає з кожними наступними проведеними виборами — як ми це бачимо, наприклад, зараз у Польщі.

У питанні конфіскації активів агресора немає правової чи економічної пастки.

Єдина проблема — політична нерішучість західних лідерів.

Від того, чи зможе світ зламати цей політичний параліч, залежить не лише майбутнє України, а й глобальна довіра до міжнародної спільноти та сповідуваних нею цінностей демократії, миру та людського життя.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора