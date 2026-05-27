Трамп: США будут следить за Ормузским проливом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет "открыт для всех" и что США будут "следить за ним", добавив, что эти условия являются частью переговоров с Ираном.

Заявление Трампа приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, согласится ли он на краткосрочное соглашение, которое позволило бы Ирану и Оману контролировать этот важнейший водный путь, Трамп ответил: "Нет, пролив будет открыт для всех".

"Это международные воды. Никто не будет их контролировать. Мы будем следить за ними. Мы будем следить за ними, но никто не будет ими управлять. Это часть переговоров, которые мы ведем", – отметил он.

Президент США также призвал Оман не вмешиваться.

"Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется их взорвать", – сказал президент.

Иран настаивает на том, что управление проливом не имеет никакого отношения к США, но будет координироваться с Оманом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Это условие повторяли и другие иранские официальные лица.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 26 мая, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по поводу формулировок.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.