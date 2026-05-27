Латвия и Нидерланды договорились о совместных испытаниях дронов

Премьер-министр и и. о. министра обороны Эвика Силиня и министр обороны Нидерландов подписали протокол о намерениях, который предусматривает доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону "Селия" для учений, тренировок и испытаний дронов.

Силиня подчеркнула, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в сфере обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии.

Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов, а представителей Украины – за готовность делиться боевым опытом.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус заявила, что совместное производство с Украиной, которая способна выпускать сотни и тысячи дронов, является одним из главных инструментов ускорения производства.

Она подчеркнула, что "дешевле и быстрее" – ключевые элементы новых инноваций, и признала, что целей НАТО необходимо достигать быстрее, поскольку этого требует нынешняя ситуация с безопасностью.

