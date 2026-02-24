Вчера «Дом России», сегодня восстановление Украины? Украинский флаг не должен быть прикрытием

В Іспанії є активна українська громада (на фото – мітинг у Барселоні 25 лютого 2022 року), але зараз нібито "українські" події організовує людина з неоднозначним минулим і російськими зв'язками

Новий рівень російських провокацій у Європі – проведення заходів від імені України, проте з документально підтвердженими зв’язками з російськими структурами.

Об’єктом уваги української громади став приватний захід під назвою Глобальний форум відродження України (Global forum "Rebirth of Ukraine"), який має пройти 25 лютого у Мадриді.

Йдеться про суто комерційний захід зі спонсорськими пакетами та чітко прописаними фінансовими внесками. При цьому форум використовує офіційну українську символіку та позиціонується як економічно-підприємницька платформа, пов’язана з відбудовою України.

Зокрема, використовувалося зображення президентського штандарта, що створює враження державної підтримки форуму на найвищому рівні.

Втім, після звернень членів української громади до посольства України в Іспанії було підтверджено, що жодної державної підтримки цьому заходу не надавали. Так само як і не було дозволу на використання назви, логотипів чи офіційної державної символіки України в його промоції. Прим. ЄП. організатори у відповідь запевнили, що вже прибрали символіку з реклами цьогорічного форуму і використовували її лише торік - але це не знімає питань, а радше додає нові.

Ця обставина є особливо важливою з огляду на те, що захід подається як платформа, пов’язана з відбудовою України – сферою, яка вимагає максимальної прозорості, інституційної легітимності та офіційної координації.

Проте ще більш питань виникає при вивченні публічного профілю організатора цього форуму.

В інших країнах аналогічні форуми проводилися українською громадською організацією "Клуб мерів". Проте саме у Мадриді організатором значиться нещодавно створений Rotary Club Madrid Intercontinental Passport.

Президентом цього клубу є Олександр Предиткевич, який позиціонує себе як адвокат із майже двадцятирічним професійним досвідом та засновник юридичної фірми Lex Dixit.

Водночас існують документально підтверджені зв’язки, які викликають певні сумніви щодо його лідерства у ініціативах, що представляють Україну.

Зокрема, Предиткевич включений в оновлений у 2024 році офіційний список адвокатів, підготовлених російськими дипломатичними структурами в Іспанії.

Також він присутній на порталі rus.fund, пов’язаному з так званим "Фондом защиты русского мира" – структурою, інтегрованою в архітектуру зовнішнього впливу Російської Федерації. Йдеться не про давні чи формальні згадки, а про актуальну й підтверджену присутність.

Крім того, його ім’я фігурує в публічних відзнаках, наданих у 2021 році організацією SORS (Союз організацій російських співвітчизників в Іспанії та Андоррі), де він прямо зазначений як пов’язаний з "Русскім домом в Аліканте" – ця приналежність буквально вказана під його ім’ям у відповідній грамоті.

Так, це був 2021 рік.

Але варто згадати, що російська агресія проти України тоді вже тривала, вона почалася не у 2022 році.

На окрему увагу заслуговують публічні висловлювання Предиткевича в інтерв’ю, наданих на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У них він зводить агресію проти України до "конфлікту між політиками", порушує тему так званої "русофобії" в Європі та визнає надання консультацій щодо альтернативних фінансових механізмів після блокування систем SWIFT, Visa та Mastercard.

Тобто - щодо обходу санкцій.

Такі заяви, зроблені особою, яка позиціонує себе як досвідчений юрист і прагне відігравати помітну роль у сфері відбудови України, не можуть розглядатися як поодинокі думки. Вони формують цілісну дискурсивну рамку, узгоджену з середовищем, у якому розгорталася його публічна діяльність.

"Європейська правда" зв'язалася з Олександром Предиткевичем та отримала його позицію щодо вказаних звинувачень. Зокрема, він каже, що на матеріалах конференції української державної символіки немає (але у його минулих дописах вона є), та каже про партнерство з Асоціацією міст України (ми не знайшли згадки про це на сайті та у соцмережах асоціації, на запит ЄП мейлом асоціація не відповіла).



Також Олександр Предиткевич спростовує зв'язки з РФ, стверджуючи, що був внесений у список російського посольства ще до повномасштабного вторгнення і вимагав свого виключення, але безрезультативно. Він також запевняє, що має досвід тісної співпраці з посольством прагнув стати почесним консулом України у Мурсії - джерела ЄП підтвердили цю інформацію.

Ще один важливий момент: організація "Дім Росії в Аліканте", з якою Предиткевич має публічний і задокументований зв’язок, стала об’єктом журналістських розслідувань у провідних іспанських ЗМІ.

У цих матеріалах ідеться про отримання фінансування з російського фонду Pravfond, який перебуває під санкціями Європейського Союзу як інструмент кремлівського впливу за кордоном.

Згідно з оприлюдненими документами, президент цієї структури Александр Чепурной підписував контракти та підтвердження отримання коштів уже після набуття чинності санкцій ЄС.

У внутрішніх повідомленнях, надісланих до Москви на початку 2024 року, він хизувався проведеними в Іспанії кампаніями впливу. У цих матеріалах прямо згадується створення "групи адвокатів і журналістів, лояльних до Російської Федерації", а також запуск кампаній проти НАТО "без привернення уваги до себе".

Відбудова України – сфера, яка потребує прозорості та довіри.

Поява приватних ініціатив, які створюють видимість офіційної підтримки України, а також за участю організаторів, імовірно пов’язаних зі структурами російського впливу, закономірно породжує легітимні запитання.

Українська громада в Іспанії наголошує: йдеться не про звинувачення, а про задокументовані факти та обґрунтовані запитання.

Від початку російської агресії проти України у 2014 році українська громада в Іспанії та Європі приділяє особливу увагу використанню назви України, її символіки та інституційного представництва. Така пильність є результатом тривалого досвіду спроб зловживанням іменем України.

Тому увага громади до Глобального форуму відродження України та його організаторів є превентивним заходом, а не актом протистояння.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору авторів