Латвия о заявлениях РФ относительно "притеснений россиян" в странах Балтии: это дымовая завеса

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на заявление РФ о намерении обратиться в Международный Суд ООН из-за якобы притеснений россиян в странах Балтии и заявили, что это пример "отчаянной реакции" властей РФ на решимость Риги, Таллинна и Вильнюса "оставаться верными своим ценностям".

Об этом говорится в официальном комментарии латвийского внешнеполитического ведомства на запрос Суспільного, пишет "Европейская правда".

В латвийском МИД также назвали такие действия российской стороны "дымовой завесой".

"Это еще один пример отчаянной реакции России на нашу решимость. Решимость оставаться верными своим ценностям: правам человека, международному порядку, основанному на правилах, и справедливому миру в Украине. Эта "дымовая завеса" – один из старейших трюков в арсенале России", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Латвии добавили, что российское руководство "грубо пренебрегает международным правом и нарушает его, чтобы продвигать собственную агрессивную внешнюю политику и колониальное видение того, как должны происходить события".

В МИД также заверили, что Рига "всегда была и остается надежным международным партнером, принципиальным защитником прав человека и основанного на правилах международного правопорядка и полностью соблюдает свои международные обязательства".

В российском МИД ранее сообщили, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что эти заявления имеют целью отвлечь внимание от действий самой России, в частности от ее атак на гражданские объекты в Украине.