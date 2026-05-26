Сибига рассказал об обмене символическими подарками с Тихановской

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что во время визита лидеру белорусской демократической оппозиции в изгнании Светлане Тихановской и её делегации были переданы архивные дипломатические документы времён Украинской и Белорусской Народных Республик.

сообщает "Европейская правда".

Документы предоставила Государственная архивная служба Украины. Как отметил Сибига, белорусской делегации подарили копии этих документов.

"Светлана и вся белорусская делегация были глубоко впечатлены… Все эти документы свидетельствуют о тесных дипломатических и межчеловеческих связях между Украиной и Беларусью, в частности об официальном взаимодействии наших независимых государств в 1917–1918 годах", – добавил украинский министр.

При этом, по словам Сибиги, Тихановская подарила ему аутентичную копию Карты Великого Княжества Литовского Радзивила-Сиротки 1613 года.

"Одна из первых карт с названием "Украина". Надпись VKRAINA была нанесена благодаря нашей волынской знати, а именно Василию Константиновичу Острожскому. Он в буквальном смысле нанес Украину на карту Европы XVII века. И именно копию этого уникального артефакта подарила белорусская делегация. Очень ценный и важный подарок", – рассказал он.

Сибига подчеркнул, что сейчас Украина и Беларусь возвращают себе свою историю.

"Возвращаем справедливость Украине и нашим соседям. Твердо верю, что восстановление правды о прошлом дает силы для борьбы в настоящем и надежду на будущее", – резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Тихановской стремление белорусского народа избавиться от российского вмешательства, а также то, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

