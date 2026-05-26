Сибига отправляется на Кипр на неформальное заседание глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 мая посетит Кипр, где примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, центральными темами участия главы МИД Украины станут усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс на пути к вступлению Украины в ЕС и открытие переговорных кластеров, санкционное давление на РФ, обеспечение оборонных потребностей Украины.

На полях заседания глава внешнеполитического ведомства Украины проведет ряд двусторонних встреч с европейскими коллегами.

В этом контексте стоит напомнить, что Сибига 22 мая анонсировал свою встречу с главой МИД Венгрии Анитой Орбан в последнюю неделю мая.

В тот же день Сибига провел первую личную встречу с Анитой Орбан на полях заседания НАТО в Хельсингборге.

