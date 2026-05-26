Президент Литвы: небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что угроза воздушному пространству стран Балтии возросла на фоне ряда инцидентов с дронами, залетающими на их территорию.

Об этом Науседа сказал на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами Латвии и Эстонии, его цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, во время встречи основное внимание было уделено ситуации в сфере безопасности в Балтийском регионе, защите восточной границы Европейского Союза, укреплению противовоздушной обороны и систем противодействия беспилотникам, защите критически важной инфраструктуры, а также развитию европейской оборонной промышленности.

Стороны также обсудили поддержку Украины и необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Науседа подчеркнул, что последние события нельзя рассматривать как отдельные инциденты – они являются частью более широкой тенденции в сфере безопасности.

"На прошлой неделе в воздушном пространстве Литвы и других стран Балтии у восточной границы Европейского Союза были зафиксированы инциденты с беспилотниками. Это не единичные провокации и не случайные события. Это прямое следствие агрессии России против Украины и еще одно напоминание о том, как близко от нас продолжается война", – отметил он.

Оценивая текущую ситуацию, президент также обратил внимание на расширение спектра гибридных угроз.

"Сегодня небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным. Мы сталкиваемся с постоянно растущим давлением – от вторжений беспилотников и электронных помех до информационных атак и угроз саботажа в отношении критически важной инфраструктуры. Это новая реальность безопасности в Европе", – подчеркнул президент Литвы.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах, а затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до этого на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Писали, что Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.