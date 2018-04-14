Пентагон: ракеты поразили все определенные цели в Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 16:42

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.

Об этом заявил генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне, сообщает BBC.

По его словам, "пропорциональные, точные и согласованные удары" были направлены против трех объектов.

"Мы осторожно выбирали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц ... и они были успешно поражены", - сказал он.

МакКинзи добавил, что у США нет информации о жертвах среди гражданских лиц.

Он добавил, что "сирийское оружие не имело никакого влияния" на военную операцию.

Генерал рассказал, что 76 ракет попали в цель, расположенную возле Дамаска. "Объект уже неэффективен", - сказал он. По хранилищу к западу от Хомса, по словам МакКинзи, выпустили 22 ракеты.

Ранее Дамаск заявил, что сирийским войскам удалось сбить около 30 ракет, однако эти данные ничем не подтверждены.