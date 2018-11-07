Трамп признал поражение в Палате представителей Конгресса

Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей Понгресу США.

Об этом в Twitter сообщил начальник штаба лидеры демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси Дрю Хаммил.

"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он принял ее призыв к соблюдению принципа двухпартийности" - написал он.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) 7 листопада 2018 р.

Как сообщала Европейская правда, Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Сейчас республиканцы контролируют здесь 235 из 435 мандатов, демократы – 193. Для контроля за большинством требуется 218 голосов. Таким образом, для контроля за большинством демократы должны были получить места в 23 округах, которые в предыдущем составе парламента контролировались республиканцами.