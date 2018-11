Трамп признал поражение в Палате представителей Конгресса

Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей Понгресу США.

Об этом в Twitter сообщил начальник штаба лидеры демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси Дрю Хаммил.

"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он принял ее призыв к соблюдению принципа двухпартийности" - написал он.

