Пожары, столкновения, погромы: "желтые жилеты" обострили ситуацию в Париже

Во время протестов в Париже вспыхнул пожар в помещении расположенного у Елисейских полей банка. Пожарным пришлось спасать мать и ее ребенка из квартиры этажом выше.

Об этом пишет AP.

Представитель спасателей сообщил, что в субботу 11 человек получили легкие телесные повреждения, в том числе двое пожарных. Пожар в банке, расположенном на первом этаже семиэтажного жилого дома, позже был потушен.

Meanwhile in Paris, a bank burns under the EU flag #brexit #paris #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/587TdecjBG

Протестующие движения "желтых жилетов" сожгли по крайней мере одно авто, совершали опасные для жизни поджоги, разбивали витрины роскошных магазинов и атаковали полицию, говорится в сообщении.

Полиция пыталась сдержать демонстрантов слезоточивым газом и водометами. Пожарные машины потушили два горящих киоска для газет, которые были подожжены.

#YellowVest demonstrators return to Paris for an 18th consecutive week of nationwide protests against the French President and his top-down style of governinghttps://t.co/OsUqgmF2TA pic.twitter.com/lXu3wCRSUc