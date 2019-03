Порошенко в Брюсселе проводит мини-саммит с Юнкером, Таяни и Туском

Президент Петр Порошенко в среду вечером прибыл в Брюссель, где проводит встречу с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как сообщила в Twitter представительница внешнеполитической службы ЕС, на повестке дня - прогресс реализации реформ в Украине.

"ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила также Майя Косьянчич.

