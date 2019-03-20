Порошенко в Брюсселе проводит мини-саммит с Юнкером, Таяни и Туском
Президент Петр Порошенко в среду вечером прибыл в Брюссель, где проводит встречу с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Как сообщила в Twitter представительница внешнеполитической службы ЕС, на повестке дня - прогресс реализации реформ в Украине.
"ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила также Майя Косьянчич.
🇪🇺🇺🇦 President @JunckerEU together with @eucopresident meeting with President of #Ukraine @poroshenko in Brussels tonight. Reform progress high on agenda. #EU continues to support sovereignty and territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/6ncLaeiYfa— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 20 березня 2019 р.
Перед началом встречи Порошенко сообщил журналистам, что на переговорах обсудят июньский пакет санкций, макрофинансовую помощь Украине и проведение следующего саммита Украина-ЕС.
"Сегодня мы ожидаем, что будет достигнута договоренность о дате нашего следующего саммита, саммита Украина-ЕС, и мы надеемся, что он будет в начале лета", - отметил Порошенко.
Впоследствии стало известно, что ко встрече присоединился также президент Европарламента Антонио Таяни. В администрации Порошенко отметили, что ннешний формат означает проведение "мини-саммита" Украина-ЕС.
Напомним, в декларации Евросоюза к пятой годовщине незаконной аннексии Крыма выражена твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России.