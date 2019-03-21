Лидеры ЕС дадут отсрочку Brexit до 22 мая, но с условием - СМИ
Лидеры ЕС на саммите, который проходит сегодня в Брюсселе, готовятся дать согласие на краткосрочный перенос Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о выходе.
Это следует из проекта выводов, которые лидеры ЕС готовятся одобрить по итогам саммита, сообщил в Twitter редактор издания Buzzfeed Альберто Нарделли.
"Европейский совет обязуется согласиться на отсрочку до 22 мая 2019 года, при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Учитывая то, что Великобритания не намерена проводить выборы в Европарламент, продление срока после этой дать является невозможным", - отмечается в проекте документа. Эту информацию подтверждает также агентство Reuters.
NEW: #EUCO Brexit draft conclusions state: ‘The European Council commits to agreeing to an extension until *22 May 2019*, provided the WA is approved by the HoC next week. Given that The UK does not intend to hold elections to the EP, no extension is possible beyond that date'— Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 21 березня 2019 р.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня после того, как парламент дважды не одобрил ее соглашение - ключевой документ для "мягкого" Brexit.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе. По словам Туска, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.