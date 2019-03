Лидеры ЕС дадут отсрочку Brexit до 22 мая, но с условием - СМИ

Лидеры ЕС на саммите, который проходит сегодня в Брюсселе, готовятся дать согласие на краткосрочный перенос Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о выходе.

Это следует из проекта выводов, которые лидеры ЕС готовятся одобрить по итогам саммита, сообщил в Twitter редактор издания Buzzfeed Альберто Нарделли.

"Европейский совет обязуется согласиться на отсрочку до 22 мая 2019 года, при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Учитывая то, что Великобритания не намерена проводить выборы в Европарламент, продление срока после этой дать является невозможным", - отмечается в проекте документа. Эту информацию подтверждает также агентство Reuters.

