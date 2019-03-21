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Лидеры ЕС дадут отсрочку Brexit до 22 мая, но с условием - СМИ

Четверг, 21 марта 2019, 19:06

Лидеры ЕС на саммите, который проходит сегодня в Брюсселе, готовятся дать согласие на краткосрочный перенос Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о выходе.

Это следует из проекта выводов, которые лидеры ЕС готовятся одобрить по итогам саммита, сообщил в Twitter редактор издания Buzzfeed Альберто Нарделли.

"Европейский совет обязуется согласиться на отсрочку до 22 мая 2019 года, при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Учитывая то, что Великобритания не намерена проводить выборы в Европарламент, продление срока после этой дать является невозможным", - отмечается в проекте документа. Эту информацию подтверждает также агентство Reuters.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня после того, как парламент дважды не одобрил ее соглашение - ключевой документ для "мягкого" Brexit.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе. По словам Туска, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.

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