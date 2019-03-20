ЕС готов дать Британии короткую отсрочку Brexit при одном условии

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.

Об этом Туск заявил в среду журналистам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня я получил письмо от премьер-министра Мэй, в котором она обратилась к Европейскому совету с двумя запросами: одобрить так называемое Страсбургское соглашение между Великобританией и Еврокомиссией, и продлить период действия статьи 50 до 30 июня 2019 года", - сообщил Дональд Туск.

"В свете консультаций, которые у меня были в последние дни, я верю, что короткое расширения (действия статьи - Ред.) будет возможным. Но оно будет привязано к положительному голосованию по соглашению о выходе в Палате общин", - подчеркнул глава Евросовета.

По его словам, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.

"Предложение Мэй о 30 июня ставит серию вопросов политического и юридического характера. Лидеры завтра это обсудят", - сказал Туск, имея в виду саммит лидеров ЕС, который состоится завтра и в пятницу в Брюсселе.

"В случае одобрения Страсбургского соглашения, я думаю, что это возможно, и, на мой взгляд, это не создает рисков", - добавил Туск.

Кроме того, Туск пока не видит необходимости созывать экстренный саммит Европейского совета для принятия отсрочка даты Brexit.

"Если лидеры одобрят мою рекомендацию, и если будет положительное голосование в Палате общин следующей неделе, мы можем финализировать и формализовать решение о расширении периода по письменной процедуре", - пояснил Туск.

"Даже если надежда на успех остается слабой и иллюзорной, и хотя усталость от Brexit продолжает расти очевидно и оправдано, мы не можем сдаться, мы должны продолжать поиск положительного решения до последнего. Конечно, без повторного открытия переговоров по соглашению о выходе", - добавил председатель Евросовета.