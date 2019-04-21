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Поддержка Украины и Грузии важна для безопасности Черного моря - посол США в НАТО

Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:34

Поддержка НАТО, которая предоставляется для Украины и Грузии, является важным элементом усиления безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"В начале этого месяца союзники НАТО согласились об усилении нашей безопасности в Черноморском регионе. Повышение осведомленности, учения и тренировки, визиты в порты и практическая поддержка партнеров НАТО Грузии и Украины является важной составляющей этих усилий", - написала Хатчисон в Twitter.

Как известно, американский ракетный эсминец USS Ross вечером 14 апреля вошел в акваторию Черного моря.

В Черном море с 5 по 13 апреля проходили масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".

Напомним, 4 апреля страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе из-за агрессивных действий РФ.

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