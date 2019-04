Поддержка Украины и Грузии важна для безопасности Черного моря - посол США в НАТО

Поддержка НАТО, которая предоставляется для Украины и Грузии, является важным элементом усиления безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"В начале этого месяца союзники НАТО согласились об усилении нашей безопасности в Черноморском регионе. Повышение осведомленности, учения и тренировки, визиты в порты и практическая поддержка партнеров НАТО Грузии и Украины является важной составляющей этих усилий", - написала Хатчисон в Twitter.

Earlier this month, @NATO Allies agreed to enhance our security in the Black Sea region. Increased awareness, training & exercises, port visits, and practical support to #NATO partners 🇬🇪 Georgia and 🇺🇦 Ukraine are important components of that effort. pic.twitter.com/gEn8N1h3L9