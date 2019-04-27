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Мэрия Батуми очистила озеро после твита посла Швеции

Суббота, 27 апреля 2019, 14:58

Мэрия Батуми очистила озеро Ардаганом после того, как посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестрем в своем Twitter показал фото мусора в водоеме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Грузия Online".

Посол опубликовал снимок озера, расположенного на Батумском бульваре. На фото видно огромное масляное пятно, а также большое количество мусора в воде у берега.

"Танцующие фонтаны в Батуми. Издалека красиво, хотя вблизи они уже не так привлекательны", - написал Тидестрем под фото.

Вскоре после этого компания "Батумис цкали", которая функционирует при городском голове, сообщила об очистке озера. Там же отмечалось, что неизвестные слили в водоем "чужеродную жидкость".

"Воды из сточной системы города попадают в озеро Ардаганом. Сточные воды часто загрязнены отходами, которые в итоге оказываются в озере", - было сказано в заявлении. Компания также призвала людей не бросать мусор в водостоки и каналы.

Уже после обеда Тидестрем опубликовал еще одно фото - уже очищенное озеро Ардаганом.

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