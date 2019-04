Мэрия Батуми очистила озеро после твита посла Швеции

Мэрия Батуми очистила озеро Ардаганом после того, как посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестрем в своем Twitter показал фото мусора в водоеме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Грузия Online".

Посол опубликовал снимок озера, расположенного на Батумском бульваре. На фото видно огромное масляное пятно, а также большое количество мусора в воде у берега.

"Танцующие фонтаны в Батуми. Издалека красиво, хотя вблизи они уже не так привлекательны", - написал Тидестрем под фото.

Dancing Fountains pond in #Batumi . Beautiful from afar. Less appealing up close. #KeepGeorgiaTidy @SwedeninGE @CleanUpGeorgia @AlumniSweden pic.twitter.com/rPA8bDrNDN

Вскоре после этого компания "Батумис цкали", которая функционирует при городском голове, сообщила об очистке озера. Там же отмечалось, что неизвестные слили в водоем "чужеродную жидкость".

"Воды из сточной системы города попадают в озеро Ардаганом. Сточные воды часто загрязнены отходами, которые в итоге оказываются в озере", - было сказано в заявлении. Компания также призвала людей не бросать мусор в водостоки и каналы.

Уже после обеда Тидестрем опубликовал еще одно фото - уже очищенное озеро Ардаганом.

Dancing Fountains pond (Ardagani lake) a few hours later. I learned that #Batumi Water cleans the lake frequently, and that authorities have been investigating a temporary pipe leakage. The full beauty of the lake seems restored 👍 @SwedeninGE #KeepGeorgiaTidy @CleanUpGeorgia pic.twitter.com/mi6fJxKDRg