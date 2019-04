Lufthansa перекрасила самолет, чтобы европейцы пошли на выборы

Lufthansa перекрасила один из своих самолетов Airbus A320 в специальную ливрею с целью повысить явку на выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на avianews.com.

Большая надпись "Say yes to Europe" (Скажи да Европе) расположена на фюзеляже в месте, где обычно написано название авиакомпании. Рядом с надписью размещен большой флаг Евросоюза.

"Сейчас как никогда стоит вопрос о необходимости занять позицию, взять ответственность и укрепить идею объединенного и свободного континента", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

По его словам, инициативой "Say yes to Europe" авиаперевозчик обращается ко всем европейцам сказать "да" Европе и принять участие в выборах в Европарламент.

Кроме специальной ливреи для продвижения идей объединенной Европы Lufthansa также намерена добавить флаг Евросоюза на свои самолеты. Он будет размещаться в хвостовой части самолетов рядом с регистрацией и флагом Германии.

К этому моменту на самолетах немецкого авиаперевозчика был только флаг Германии.