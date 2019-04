В Британии начали выдавать паспорта без "Евросоюза" на обложке

Граждане Великобритании начали получать новые паспорта без слов "Европейский Союз" на обложке, несмотря на задержку на Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", британцы показывают новые паспорта в соцсетях.

"Действительно потрясена. Забрала сегодня свой новый паспорт - мой старый заканчивается в ближайшие несколько месяцев. Смотрите ниже: Найдите отличия!", - написала в Twitter одна из пользователей.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5