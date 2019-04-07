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В Румынии волнами на берег моря вынесло 130 кг кокаина

Воскресенье, 7 апреля 2019, 15:54

Полиция Румынии проводит обыски побережья Черного моря после того как волнами к берегу прибило пакеты со 130 кг кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В патрулировании прибрежной зоны принимают участие около 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны. Поисковая операция охватывает 90 км побережья.

Пакеты с наркотиками начали находить в разных местах начиная с пятницы. Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле. В связи с находкой тогда задержали двух сербов.

Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, объясняя это тем, что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.

Как отмечается, Румынию называют среди стран на пути движения наркотиков из Латинской Америки в Европу.

В 2016 году румынская полиция изъяла 2,5 тонны кокаина стоимостью не менее 600 миллионов евро.

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Румыния
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