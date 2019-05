В Северной Македонии на выборах президента победил прозападный кандидат

Прозападный кандидат в президенты Северной Македонии, Стево Пендаровски, выиграл во втором туре президентских выборов после кампании, в которой остро стоял вопрос разногласия по поводу изменения названия страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Результаты Государственной избирательной комиссии на основании 99,5 процента подсчитанных голосов показали 51,7 процента за Пендаровски, который является кандидатом от правящей коалиции, а также давним высшим государственным служащим и академиком.

Его соперник, кандидат от националистической ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова получила 44,7 процента голосов.

Явка в воскресенье составила 46,6%, что превышает 40-процентный порог, необходимый для того, чтобы результат выборов был действительным.

Власти рассчитывают получить дату начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и стать следующим государством-членом НАТО в следующем году.

Congratulations @SPendarovski on winning the presidential elections. Looking forward to working with you on welcoming North Macedonia as #NATO’s 30th member.