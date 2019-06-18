Тремор, как на встрече с Зеленским, у Меркель происходил и раньше

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запомнилась тремором в канцлера - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнения национальных гимнов, канцлер сильно дрожала и покачивалась.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Тремор длился некоторое время и очень быстро прекратился. Температура воздуха в Берлине была 30 градусов по Цельсию. Судя по видео, Владимир Зеленский не заметил дрожь Ангелы Меркель.

На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Меркель рассказала, что уже чувствует себя лучше после того, как выпила три стакана воды.

Читайте также Меркель на встрече с Зеленским дрожала и покачивалась – СМИ

По информации t-online, похожи инциденты случались с канцлером и раньше. Тогда причиной называли обезвоживания во время сильной жары.

Так, в 2014 году в кулуарах партийного съезда ХДС в Кельне Меркель отменила интервью. Издания Bild и Bunte тогда сообщили, что Меркель пережила приступ слабости.

Во время оперного спектакля в 2015 году в Байройте Меркель упала со стула. Сначала СМИ предположили, что она потеряла сознание. Позже стало известно, что ее стульчик сломался.