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Тремор, как на встрече с Зеленским, у Меркель происходил и раньше

Вторник, 18 июня 2019, 18:15

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запомнилась тремором в канцлера - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнения национальных гимнов, канцлер сильно дрожала и покачивалась.

Тремор длился некоторое время и очень быстро прекратился. Температура воздуха в Берлине была 30 градусов по Цельсию. Судя по видео, Владимир Зеленский не заметил дрожь Ангелы Меркель.

На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Меркель рассказала, что уже чувствует себя лучше после того, как выпила три стакана воды.

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По информации t-online, похожи инциденты случались с канцлером и раньше. Тогда причиной называли обезвоживания во время сильной жары.

Так, в 2014 году в кулуарах партийного съезда ХДС в Кельне Меркель отменила интервью. Издания Bild и Bunte тогда сообщили, что Меркель пережила приступ слабости.

Во время оперного спектакля в 2015 году в Байройте Меркель упала со стула. Сначала СМИ предположили, что она потеряла сознание. Позже стало известно, что ее стульчик сломался.

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