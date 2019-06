Тремор, как на встрече с Зеленским, у Меркель происходил и раньше

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запомнилась тремором в канцлера - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнения национальных гимнов, канцлер сильно дрожала и покачивалась.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7