Тремор, как на встрече с Зеленским, у Меркель происходил и раньше
Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запомнилась тремором в канцлера - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Во вторник днем, когда Меркель в жаркую погоду встретила Зеленского возле своего офиса и оба лидера слушали исполнения национальных гимнов, канцлер сильно дрожала и покачивалась.
German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.— DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.
Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7
Тремор длился некоторое время и очень быстро прекратился. Температура воздуха в Берлине была 30 градусов по Цельсию. Судя по видео, Владимир Зеленский не заметил дрожь Ангелы Меркель.
На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Меркель рассказала, что уже чувствует себя лучше после того, как выпила три стакана воды.
По информации t-online, похожи инциденты случались с канцлером и раньше. Тогда причиной называли обезвоживания во время сильной жары.
Так, в 2014 году в кулуарах партийного съезда ХДС в Кельне Меркель отменила интервью. Издания Bild и Bunte тогда сообщили, что Меркель пережила приступ слабости.
Во время оперного спектакля в 2015 году в Байройте Меркель упала со стула. Сначала СМИ предположили, что она потеряла сознание. Позже стало известно, что ее стульчик сломался.