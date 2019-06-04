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ЕС на год продлит санкции по Крыму - СМИ

Вторник, 4 июня 2019, 07:52

В Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.

Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - комментирует агентство решение ЕК о продлении санкций, о котором ему стало известно из собственных источников.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. ЕС решил продлить действие санкций, поскольку стиуация по Крыму не изменилась.

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Российское агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в Брюсселе сообщило, что официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения и, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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